UAB Araxá oferta pós-graduação em Práticas e Letramento à Distância e Alfabetização

Entre os dias 1º e 15 de julho a Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Araxá estará com inscrições abertas para o processo seletivo do curso gratuito de pós-graduação em Práticas de Letramento e Alfabetização, ofertado pela Universidade Federal de São João del-Rei, na modalidade Ensino a Distância (EAD).

A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal com a UAB Polo Araxá. O curso terá início no 2º semestre letivo. São 18 vagas ofertadas e a seleção dos candidatos será efetuada exclusivamente pela internet.

O requisito básico para concorrer às vagas é ser graduado ou tecnólogo em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Para fazer as inscrições, os interessados devem acessar o link (https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/home.jsf).

Para mais informações, o contato da UAB Polo Araxá é o (34) 3691- 7043 ou (34) 98858-3936 e (34) 98836-2441 (WhatsApp).