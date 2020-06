UPA de Araxá recebe tomógrafo

Os pacientes de Araxá passam a contar muito em breve com um tomógrafo computadorizado, equipamento fundamental para a realização de diagnóstico. O aparelho foi entregue na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nesta quinta-feira, 25 de junho.

Aracely informou que o tomógrafo vem complementar o objetivo da Administração de oferecer um sistema de saúde municipal com tudo que há de mais moderno, para pode facilitar o atendimento à população, principalmente para as pessoas que não têm condição de fazer um tratamento com esse tipo aparelhagem que a Prefeitura está adquirindo. “Se a UPA é porta de entrada, que esta porta de entrada esteja bem equipada. Estamos hoje recebendo o tomógrafo, teremos o mamógrafo e mais um Raio-X, para atender todos os pacientes, complementando os exames feitos na Unidade. Vamos ampliar na medida necessária o prédio para instalarmos o equipamento, cumprindo as exigências do Ministério da Saúde, para proteger o paciente que fizer uso do tomógrafo”, ressaltou Aracely.

Diane reforçou que todos os pacientes que chegam na UPA para atendimentos de casos neurológicos, ortopedia e principalmente agora COVID-19 e que precisam de tomografia, são transportados para fazer tomografia nos locais onde a Prefeitura tem convênio. “Esse exame é essencial para o diagnóstico e para a eficácia do tratamento, fora o risco de em alguns casos, não podermos transportar o paciente. Esse equipamento é extremamente importante, veio para somar essa assistência e dar segurança para o araxaense”.

A coordenadora da UPA, Samira Alessandra Reis, destacou que o tomógrafo computadorizado é uma grande conquista para a população de Araxá uma vez que vai permitir melhor avaliação dos pacientes para diagnóstico, com acesso mais fácil à exames de qualidade, mais precisos e mais detalhados. O coordenador do Setor de Imagem, Fábio Humberto Tessaro, ressaltou que a o tomógrafo computadorizado custou R$ 1,2 milhão. O aparelho foi adquirido com recursos municipais e representa mais um importante investimento que o município faz na saúde de Araxá.