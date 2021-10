Usina de Energia Fotovoltaica Araxá – Parque Solar de Araxá aposta no diálogo com a população

Foto: Transparência e informação no diálogo com os proprietários do entorno do Parque Solar de Araxá

Entre os dias 13 e 17 de setembro, o Programa de Comunicação Social da Usina de Energia Fotovoltaica de Araxá S.A. – UFV Araxá – realizou visitas de reconhecimento e cadastramento dos proprietários do entorno da área de construção do parque solar, com a entrega do segundo Boletim Informativo aos moradores. Nestes contatos, foram aplicados questionários para conhecer o perfil da vizinhança do empreendimento e identificar possíveis queixas em relação às obras de implantação da UFV Araxá. A visita também serviu para esclarecer dúvidas dos moradores sobre o andamento das obras, o funcionamento do parque solar e a realização dos programas ambientais associados.

Faz parte do processo de licenciamento ambiental da UFV Araxá, pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triangulo Mineiro (SUPRAM TM), o Programa de Comunicação Social que tem como principal objetivo estabelecer e manter o diálogo e a transparência entre a empresa, o empreendimento, os moradores do entorno e os diversos públicos.

Visitas informativas também tiraram dúvidas sobre construção e funcionamento do parque solar

Nesta campanha, também foram repassadas orientações sobre segurança e a importância do respeito à sinalização ao transitar nas estradas que dão acesso à usina, diante do aumento da movimentação de veículos pesados. Foi reforçada ainda a necessidade de respeitar as placas de limite de velocidade, evitando acidentes com pessoas e animais.

Palestras para o público interno, com objetivo de capacitar multiplicadores socioambientais

Neste período também foram realizadas palestras para o público interno da UFV Araxá (colaboradores e prestadores de serviço), com objetivo de informar sobre o empreendimento, suas etapas de implantação e programas ambientais em desenvolvimento, para que todos possam atuar como multiplicadores das ações socioambientais na área do empreendimento e seu entorno.

A Usina de Energia Fotovoltaica de Araxá S.A., pertence à Powertis Brasil, empresa do grupo espanhol Soltec Power Holding, que também constrói uma usina fotovoltaica na cidade de Pedranópolis/SP, somando uma potência de 180 MW (90 MW cada uma), podendo abastecer 230.000 residências por ano. Isso representará uma redução de 350.000 toneladas de CO2 na atmosfera a cada ano.

O Programa de Comunicação Social da UFV Araxá é realizado pela equipe técnica da Água e Terra Planejamento Ambiental, responsável também pela elaboração do boletim informativo.