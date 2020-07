Vacina contra gripe chega a última semana em Araxá

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação contra a gripe Influenza será encerrada nesta sexta-feira, 24. As últimas doses da vacina estão disponíveis para a população em geral.

A enfermeira Marcela Mesquita, coordenadora do setor de imunização, afirma que Araxá ainda não atingiu a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde em dois grupos. Segundo ela as crianças chegaram apenas ao índice de 85% de vacinação, enquanto os adultos de 55 à 59 anos não ultrapassaram a marca de 83%.

A vacina contra a gripe continua sendo oferecida a todas as pessoas interessadas gratuitamente. Basta procurar uma das seguintes Unidades Básicas de Saúde do município: Unileste, Unisa, Unioeste, Unicentro, Uninorte e Uninordeste.

Sarampo

Araxá participa também da Campanha de Vacinação contra Sarampo. Todos adultos com idade entre 20 e 49 anos devem procurar um das salas de vacina para se imunizarem até o dia 31/08/2020.

Febre, tosse persistente, corrimento no nariz e irritação nos olhos são sintomas facilmente confundíveis com uma gripe, exceto pelo aparecimento de manchas avermelhadas na pele, característica marcante do sarampo. É transmitido por um vírus através de secreções expelidas pelo nariz ou boca durante a fala, tosse ou espirro do doente. A principal forma de prevenção é a vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).