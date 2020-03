Vacinação contra gripe será retomada amanhã (27)

A Secretaria de Saúde, informa que a Vacinação contra INFLUEZA (H1N1) será retomada amanhã, sexta-feira, dia 27, para os idosos com mais de 60 anos. O município recebeu 2 mil doses da vacina e o atendimento será concentrado no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, das 8h às 16h, ou enquanto durar o estoque.

A vacina será oferecida no sistema ‘drive thru’, onde o idoso é vacinado sem sair do carro. O atendimento também acontecerá para os idosos que estiverem a pé. A Secretaria Municipal de Saúde, informa que não há necessidade de correrias e atropelos pois na próxima semana novas doses da vacina serão disponibilizadas em Araxá.

A imunização não tem eficácia contra o Coronavírus (Covid-19)