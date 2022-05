Vacinação Covid: Araxá aplica nesta terça a 1ª e 2ª dose em crianças de 5 a 11 anos, na Unisa, e vacina idosos 60+ com a 4ª dose, no Sesc

Araxá promove a aplicação da 4ª dose (ou 2ª dose de reforço) da vacina contra a Covid-19 em todos os idosos a partir de 60 anos (60+) nesta terça-feira (10), das 8h às 16h, no Sesc.

Para receber a 4ª dose (ou 2ª dose de reforço), a pessoa deve respeitar o intervalo de pelo menos 4 meses desde a aplicação da 3ª dose.

No ato da vacinação, é imprescindível apresentar o Cartão do SUS (se tiver), o Cartão de Vacina e mais uma cópia (xerox) do documento pessoal que tenha o número do CPF.

Vale lembrar que o uso da máscara de proteção continua sendo obrigatório em locais que ofereçam serviços de saúde, como postos de vacinação.

Imunização na Unisa



A Prefeitura de Araxá realiza a aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid- 19 em crianças de 5 a 11 anos conforme agendamento no Cartão de Vacina. A imunização acontece na terça-feira (10), na Unisa, das 8h às 16h.

O cronograma também contempla a repescagem da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades e a imunização de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente.

Para receber o imunizante contra a Covid-19, a criança não pode ter recebido qualquer tipo de vacina nos últimos 15 dias e é imprescindível a apresentação do Cartão de Vacina, xerox de um documento de identificação com CPF ou Cartão SUS.

O cronograma completo e documentação necessária estão disponíveis no site ( www.araxavacina.com.br/cronograma ).