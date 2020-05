Vacinação de professores e adultos começa nesta segunda-feira

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza tem sequência em Araxá a partir desta segunda-feira, 18. Nesta etapa estão sendo incluídos no público alvo os professores das escolas públicas e privadas, além dos adultos de 55 a 59 anos de idade.

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, informa que estes grupos serão vacinados exclusivamente na Escola Municipal Dom Pixote, localizada ao lado da Bit Company, com entrada pela rua Samuel Magalhães, quase esquina com a rua Luís Colombo. O horário de atendimento é das 8h às 16h.

Para ter acesso a vacina contra o H1N1 é necessário que professores apresentem holerites e adultos documentação que comprove a idade. Não haverá distribuição de senhas e a recomendação é para que todos usem mascaras e evitem aglomerações no local, uma vez que há vacina para todos.

As gestantes e puérperas continuam também podendo se vacinar no Centro de Atendimento à Mulher. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Vacinação na área rural

A população da área rural também vai receber a vacina contra a Gripe Influenza. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde atenderá, na semana seguinte, ou seja, entre os dias 25 e 29 de maio nas escolas de cada comunidade no horário de 8h às 11h.

Poderão se vacinar nestes locais todos os grupos prioritários, ou seja, idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, motoristas do transporte coletivo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias, pessoa com deficiência, professores e adultos de 55 a 59 anos de idade. Na oportunidade a vacina triviral também será oferecida para a população local com idade entre 20 e 49 anos.

Confira os dias e locais de vacinação no setor rural:

· 25/05/20 – segunda-feira: Itaipu

· 26/05/20 – terça-feira: Mourão Rachado

· 27/05/20 – quarta-feira: Bosque dos Ipês

· 28/05/20 – quinta-feira: Usina Tamanduá

· 29/05/20 – sexta-feira: Boca da Mata