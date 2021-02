Veja calendário de pagamento do IPVA

Após as festividades de ano-novo, chega o mês de janeiro e com ele, o pagamento de taxas e impostos, entre eles o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A cobrança do imposto, realizada anualmente, tem calendários diferentes de vencimentos, definidos em cada estado.

O pagamento da primeira parcela ou da cota única do IPVA, em Minas Gerais, tem vencimento no dia 18 de janeiro, para todos os veículos automotores rodoviários usados, variando de acordo com o número final da placa.

O prazo para pagamento à vista com desconto de 3% é de 18 a 22 de janeiro, conforme o número final da placa.

O estado possui um programa, chamado de Bom Pagador, que prevê 3% de desconto no IPVA para os contribuintes que se mantiverem regulares por dois anos consecutivos.

De acordo com a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, para fazer jus ao desconto em 2021, o contribuinte deve ter quitado o IPVA e o TRLAV de 2019 e 2020 até as datas de vencimento, o CRLV de 2019 e de 202 emitido até o prazo estipulado pelo Detran mineiro.

Para esclarecer as dúvidas do contribuinte, o governo lançou uma cartilha explicativa.

Tabela de vencimentos do IPVA 2021