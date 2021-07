Vereador Raphael Rios faz balanço dos primeiros seis meses à frente da presidência da Câmara Municipal de Araxá

Eleito para a presidência da Câmara Municipal para o biênio 2021-2022, o vereador Raphael Rios fez um balanço dos 180 dias de mandato completados no dia 29 de junho. Cumprimentado pelos colegas vereadores que exaltaram a importância de uma gestão transparente, Raphael destacou a importância da união de todos os vereadores em prol do bem comum de toda comunidade, que é representada pelos 15 eleitos para o mandato 2021-2024.

Entre as principais ações, Raphael destacou o Curso de Práticas Legislativas ministrado para todos os vereadores, a instalação da energia fotovoltaica com economia de mais de R$ 65 mil por ano na conta de energia, projeto iniciado pelo ex-presidente Carlos Roberto Rosa. Raphael ressaltou ainda a Campanha Vacinação Solidária que já arrecadou mais de três toneladas de alimentos e ações administrativas como a manutenção do prédio da Câmara Municipal.



Em benefício dos servidores concursados e comissionados da Casa, foi aprovada a recomposição dos vencimentos em 5,37%. Também foi firmada uma parceria com o Uniaraxá para bolsa de estudos, com 30% de descontos para servidores e familiares de primeiro grau.



Raphael manteve toda a identificação visual realizada pelo ex-presidente da Casa, Fabiano Santos Cunha. Uma ação simples, que fortalece a imagem da Casa, impede a rotatividade da marca e gera economia, sendo desnecessária a troca de material de papelaria e demais placas de identificação utilizadas em todo o prédio onde a logomarca está registrada.