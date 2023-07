Vereadores apresentam demandas para Saúde, Serviços Urbanos e Trânsito

O plenário da Câmara Municipal de Araxá recebeu mais uma reunião ordinária nesta terça-feira (25). No início da sessão, o presidente da mesa diretora, vereador Bosco Jr., apresentou uma Moção de Congratulação homenageando a empresa Alfa Gestão de Negócios, na pessoa do Sr. Alfredo Borges Affonso, pela instalação do McDonald’s e Supermercados BH em Araxá. A homenagem foi assinada por todos os parlamentares.

Durante o grande expediente sete vereadores usaram a tribuna, respeitando o revezamento semanal: Raphael Rios, João Veras, Dirley da Escolinha, Fernanda Castelha, Wellington da Bit, Evaldo do Ferrocarril e Luiz Carlos Bittencourt.

Os parlamentares utilizaram o tempo regimental para apresentar indicações, requerimentos, moções de congratulação e reconhecimento, moções de pesar e projetos de denominação de vias públicas. Eles também comentaram assuntos relacionados à saúde, meio ambiente, trânsito, serviços urbanos e gastos públicos. Não houve apreciação de projetos durante a sessão.

Tribuna:

Vereador Raphael Rios

Raphael Rios abriu os trabalhos da tarde. Ele apresentou um relatório de fiscalização dos Ambulatórios de Emergência 24h – AMES – Uninorte e Unileste. Segundo o vereador, entre os meses de setembro de 2022 e junho de 2023, as AMES realizaram um total de 75.880 atendimentos, desafogando a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que apresentou uma redução de 29,17% nos atendimentos.

O parlamentar comentou a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e a evolução das tratativas para a instalação do Campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, ambos em Araxá.

Moção de Congratulação e Reconhecimento homenageou o Cabo Filipe Souza Gonçalves e o Soldado Vitor Araújo Costa, por salvarem a vida de uma bebê vítima de engasgo em Araxá.

Projeto de denominação de via pública irá denominar como rua Egydia Guimarães Fonseca a atual rua “13” do Loteamento Residencial Portal do Sol.

Vereador João Veras

João Veras apresentou pedido para pavimentação asfáltica em diversas ruas do bairro Jardim Europa III, manutenção asfáltica na rua Perdizes – Centro, coleta de lixo semanal em vias do bairro Jardim Bela Vista e a realização de adaptações na área de preservação especial, localizada ao final das ruas Isaurindo de Almeida, Maria Magalhães Ferreira e Joana Rita Ferreira, para contenção/escoamento de águas da chuva.

O parlamentar também solicitou a instalação de bebedouro, reposição de materiais esportivos e a retomada dos atendimentos referentes ao Cadastro Único (Cadúnico) no Núcleo de Convivência do bairro Bom Jesus.

Vereador Dirley da Escolinha

Dirley da Escolinha usou seu tempo regimental para comentar diversos assuntos. Ele também apresentou as seguintes indicações: implantação de redutor de velocidade na rua Ziza Montandon, próximo ao número 139 “b” – bairro Santa Mônica; colocação de um portão lateral no alambrado da rua Dr. Bernardino Ladeira – bairro Max Neumann e o fechamento do canteiro central na avenida Pedro Paulo Lemos – bairro Santa Rita.

Vereadora Fernanda Castelha

Fernanda Castelha apresentou requerimento solicitando informações e esclarecimentos sobre a realização das despesas para implementação das ações do Programa VigiMinas.

A vereadora falou sobre a realização de mais uma etapa de castração do castramóvel, a partir do dia 15 de agosto; reunião com mães de crianças especiais; reunião com a promotora de justiça Dra. Mara Lúcia Silva Dourado, para tratar de assuntos que envolvem o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e demandas de mães de crianças especiais.

A parlamentar também comentou sobre os recursos financeiros destinados pelo Deputado Federal Dr. Mário Heringer para a realização de obras em Araxá e a queda na arrecadação Municipal, em razão da isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em combustíveis, energia elétrica e comunicação.

Vereador Wellington da Bit

Wellington da Bit sugeriu a criação do núcleo de pessoas qualificadas para a captação de recursos e acompanhamento de projetos e seus resultados. Segundo o parlamentar, tal setor proporcionará o fomento da atuação do Poder Executivo Municipal, tanto nas obras necessárias, como na economia local, gerando a otimização dos recursos municipais.

Moção de Pesar foi direcionada aos familiares do senhor Elias Gomes de Menezes, que faleceu no dia 18 de julho de 2023, aos 92 anos de idade.

Moção de Congratulações prestou homenagens à sala mineira do empreendedor, pela excelência de toda a sua equipe que apoia o empreendedor araxaense em todas as etapas de sua empresa.

Vereador Evaldo do Ferrocarril

Evaldo apresentou diversas indicações pedindo mudanças para melhorar a fluidez do trânsito, pintura de quebra-molas e instalação de placas informativas em diversos pontos da cidade.

Ele também pediu uma previsão de pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Projeto de denominação de via pública vai nomear como rua João Batista dos Santos a atual rua “3 (três)” do loteamento residencial Portal do Sol.

Vereador Luiz Carlos Bittencourt

Luiz Carlos foi o último vereador a usar a tribuna. Ele apresentou as seguintes indicações: realização de obra de correção da rede pluvial localizada na rua Selda Castro Alves, bairro Fertiza; solicitação de informações e documentos de prestação de contas referentes à construção do banheiro público na área central de Araxá e produção de material educativo (videoaulas) sobre amamentação, a ser disponibilizado no YouTube e site oficial da Prefeitura.

O vereador comunicou que no dia 2 de agosto irá fiscalizar novamente as luminárias de LED que estão sendo instaladas nas vias públicas de Araxá. Ele solicitou a presença do Secretário Municipal de Governo e do Secretário Municipal de Serviços Urbanos durante a ação, além da disponibilização do material solicitado para o Fórum Comunitário que vai debater o assunto.

Uma Moção de aplausos e congratulações homenageou o músico e engenheiro de mixagem e masterização Emílio Pereira Borges.