Vereadores aprovam Termo de Fomento para a Associação dos Artesãos e Doceiros de Araxá

A Câmara Municipal de Araxá realizou a 42ª reunião ordinária do ano na tarde desta terça-feira, 21 de novembro. Sete vereadores utilizaram a tribuna durante o grande expediente: Jairinho Borges, Alexandre Irmãos Paula, Valtinho da Farmácia, Pastor Moacir, Doutor Zidane, Professora Leni Nobre e Maristela Dutra.

Os vereadores de Araxá apresentaram diversas demandas durante a sessão. Jairinho Borges questionou as medidas de fiscalização para ciclomotores elétricos. Alexandre Irmãos Paula focou em segurança e infraestrutura. Valtinho da Farmácia solicitou melhorias na sinalização e na saúde, incluindo aquisição de equipamento para a UPA. Pastor Moacir propôs melhorias no trânsito e revitalização em diferentes áreas. Dr. Zidane homenageou a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Militar do Meio Ambiente. A vereadora Professora Leni Nobre destacou demandas educacionais, como o programa “Espaço Coruja”. Maristela Dutra abordou questões relacionadas ao alinhamento e retirada de fios dos postes de energia elétrica, implantação do estacionamento rotativo e outros temas diversos.

Projetos aprovados:

Durante a Ordem do Dia, os vereadores aprovaram quatro projetos de lei, sendo dois projetos de denominação de via pública e uma matéria que institui o “Dia Municipal do Esporte Amador Araxaense”, a ser comemorado anualmente, no último domingo do mês de agosto.

A última matéria aprovada foi a celebração de termo de fomento com a Associação dos Artesãos e Doceiros de Araxá (AADA), concedendo auxílio no valor de R$ 113.000,00 para aquisição de barracas a serem utilizadas pelos artesãos na demonstração e venda de seus produtos.

Confira a lista dos projetos aprovados.

Projeto de Lei 189/2023: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências, a atual Rua 30 (Trinta) do Loteamento Residencial Portal do Sol, Rua Nestor José Ribeiro. Autor: vereador Bosco Jr.;

Projeto de Lei 190/2023: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências, a atual Rua 11 (Onze) do Loteamento Residencial Portal do Sol, Rua Oscarina Borges Melo. Autora: vereadora Maristela Dutra;

Projeto de Lei 196/2023: Institui no município de Araxá o “Dia Municipal do Esporte Amador Araxaense” e dá outras providências. Autor: vereador Evaldo Ferrocarril;

Projeto de Lei 200/2023: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Artesãos e Doceiros de Araxá (AADA). Autor: Executivo.

Todas as matérias podem ser acessadas, na íntegra, através do site da Câmara: araxa.mg.leg.br.