Vereadores concluem curso de capacitação legislativa na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Araxá concluiu o Curso Teoria e Prática para a Legislatura 2021/2024, nesta sexta-feira (26), com a participação da maioria dos vereadores. A capacitação atendeu a um pedido do presidente do Legislativo, vereador Raphael Rios, e abordou temas que fazem parte do trabalho direto de vereadores e assessores. O curso foi promovido pela Escola do Legislativo e ministrado por servidores da Casa.

Na primeira parte do curso foram abordados os temas: Regimento Interno da Casa; Organograma da Casa e funções de cada Setor; Regime de trabalho; Regime de Previdência; Sistemas de Compras, Licitação, Contratos.

Nesta sexta-feira, os presentes acompanharam a palestra sobre “O papel das Comissões” com o analista Legislativo, Alcameno Alves e Silva. A controladora Angélica da Silva Ananias falou sobre “O papel do Controle Interno na Administração Pública”.

Ao final dos trabalhos, o presidente Raphael Rios entregou o certificado de participação do curso aos vereadores e agradeceu a participação de todos os palestrantes, vereadores e assessores.