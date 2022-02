Vereadores elegem membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal para 2022

A Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta quinta-feira (3), a primeira reunião do ano no Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto. O Regimento Interno da Casa determina que ocorra a eleição dos membros das seis comissões permanentes da Câmara no início da Sessão Legislativa.

As Comissões tem o objetivo de estudar as proposições e os assuntos de sua competência e elaborar parecer sobre eles antes de uma possível apreciação pelo plenário. Cada uma delas é formada por três parlamentares que se dividem entre os cargos de presidente, relator e membro.

Confira a formação de cada comissão e o cargo que cada parlamentar vai ocupar:

Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final: Wagner Cruz (presidente), Vereador Bosco Júnior (relator), Vereadora Fernanda Castelha (membro);

Comissão de Finanças e Orçamento: Vereador Evaldo do Ferrocarril (presidente), Vereador Pastor Moacir (relator), Vereador Alexandre Irmãos Paula (membro);

Comissão de Serviços Urbanos e Obras Públicas: Vereador João Veras (presidente), VereadorLuiz Carlos (relator), Vereador Valtinho da Farmácia (membro);

Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Planejamento Ambiental, Urbano e Rural: Vereador Wellington da Bit (presidente), Vereador João Veras (relator), Vereador Alexandre Irmãos Paula (membro);

Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Segurança: Vereador Valtinho da Farmácia (presidente), Vereador Dr. Zidane (relator), Vereadora Maristela Dutra (membro);

Comissão de Esportes, Turismo, Lazer, Direitos Humanos e Defesa da Mulher: Vereadora Professora Leni Nobre (presidente), Vereador Evaldo do Ferrocarril (relator), Vereador Dirley da Escolinha (membro).

A primeira reunião ordinária do ano com utilização de tribuna vai acontecer na terça-feira (15), às 14h, no Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto. A população pode acompanhar a transmissão, ao vivo, através da Rádio Imbiara (91,5) ou do canal da Câmara no YouTube.