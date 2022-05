Vigilância Ambiental divulga gabarito do Processo Seletivo para Agente de Endemias

A Vigilância Ambiental divulga a prova com o resultado do gabarito preliminar do Processo Seletivo para contratação de Agentes de Combate às Endemias, realizado no último domingo (22). Os candidatos tiveram duas horas para responder às 20 questões sobre Língua Portuguesa, Noções de Informática, Atualidades e Conhecimentos Gerais e Legislação de Saúde e Conhecimentos Específicos.

Os inscritos têm até quinta-feira (26) para entrar com recurso contestando o resultado do gabarito. No dia 31, será publicado a classificação dos candidatos, e também terá prazo até dia 01º de junho para recurso. A divulgação do resultado oficial, com a homologação do processo seletivo é no dia 03 de junho e será divulgado no site da Prefeitura de Araxá.

Ao todo são 20 vagas, sendo 10% delas reservadas para pessoa com deficiência. O salário base será de R$ 2.424 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ao todo, foram 798 inscritos no processo seletivo.

Link do gabarito preliminar: https://bit.ly/3yWsmU3