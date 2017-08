Cultura Inglesa Araxá se destaca pela capacitação e treinamento

A Cultura Inglesa Araxá continua investindo na capacitação e no treinamento de toda a sua equipe. A diretora acadêmica da Cultura Inglesa Araxá, professora Valma Ashidani, destaca a segunda edição do Best Practices, o treinamento com a editora MacMillan e o workshop ‘Writing Assessment’ ocorridos entre maio e julho, além da conferência sobre estudantes jovens adultos da editora Richmond que acontecerá na Argentina em agosto.

O evento Best Practices reúne representantes acadêmicos de todas as Culturas Inglesas do país. “O objetivo do projeto é compartilhar as melhores praticas acadêmicas dentro das Culturas Inglesas. No ano passado aconteceu em Recife e este ano em Ribeirão Preto,” diz Valma.

O evento da Editora MacMillan aconteceu em Araxá e reuniu todo o corpo docente da escola Cultura Inglesa.

O workshop ‘Writing Assessment’ é voltado para a padronização nas avaliações de redação e é ministrado pela professora Valma Ashidani para diversas unidades da Cultura Inglesa em todo o país. Este mês ela esteve em Uberlândia onde ministrou o curso para mais de cinquenta professores.

Entre os dias 14 e 16 de agosto Valma estará em Buenos Aires. Ela faz parte de um seleto grupo de convidados que irão participar do novo lançamento da Editora Richmond para jovens adultos. O evento contará com participantes de toda a América Latina e escritores e editores internacionais, entre eles o renomado escritor editor Jim Scrivener.

“Fiquei muito feliz com o convite, pois representa um reconhecimento do trabalho que desenvolvemos na Cultura Inglesa Araxá”, conclui Valma.