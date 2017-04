Cursos de Estética e Fisioterapia do Uniaraxá participam de atividade no Dia Mundial da Saúde

Sempre com a atenção voltada para a comunidade de Araxá e região, os Cursos de Estética e Cosmética e Fisioterapia do Uniaraxá, participaram das ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7 de abril e ao Dia Mundial da Atividade Física, comemorado no dia 6 de abril. As atividades foram realizadas no sábado, 8, na Praça Governador Valadares, das 8h às 12h. Na oportunidade, alunos e professores dos referidos cursos do Uniaraxá orientaram a comunidade sobre diversas ações voltadas para prevenção e promoção à saúde.

A equipe do Curso de Fisioterapia aferiu a pressão arterial de quem passou pelo local, além de dar orientações sobre a importância da prática regular de atividade física para prevenção da hipertensão arterial, obesidade, diabetes, dentre outras doenças crônicas não transmissíveis. Aos interessados, também foram passadas orientações e demonstrações sobre técnicas de alongamentos.

Já a equipe do Curso de Estética e Cosmética realizou o trabalho de designer de sobrancelha com orientações e cuidados pessoais, para a aproximadamente 30 mulheres durante a realização do evento.