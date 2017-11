Diretora de Cambridge English para Américas visita Cultura Inglesa Araxá com a diretora da instituição no Brasil

A Cultura Inglesa Araxá é uma escola de destaque no contexto nacional e sempre chama a atenção pela qualidade do ensino oferecido e também pelas suas modernas instalações. Prova disto é a atenção que a unidade tem recebido da direção de Cambridge English Language Assessment que representa a famosa universidade britânica no país.

Recentemente esteve em Araxá as duas principais diretoras de Cambridge Assessment visitando a Cultura Inglesa. A recém- promovida Diretora Comercial das Américas, PiriSzabo, apresentou à direção da unidade Araxaense a nova Diretora Brasil, Kelly Tavares. Na pauta do encontro também foram tratados assuntos referentes à Associação Brasileira deCulturas Inglesas – ABCI- presidida atualmente pela professora Araxaense Valda Sánchez.

PiriSzabodiz que é sempre um prazer visitar Araxá e a Cultura Inglesa. Ela passou a ter a função de expandir os exames de Cambridge pelas Américas, sempre com a preocupação de garantir a qualidade nas novas parcerias. “O nosso interesse é ter vários parceiros pelas Américas que entendam o valor dos exames colocando-os a disposição do maior número de pessoas que possam ter uma certificação e assim medir o real nível de seus conhecimentos no idioma inglês”, explica Piri.

Segundo Kelly, a missão que elas têm através da Universidade de Cambridge é ajudar os alunos a aprender inglês e provar as suas habilidades em todo o mundo. “A forma com que conseguimos fazer isto é através de parceiros como a Cultura Inglesa que desenvolve um excelente trabalho com seus alunos. Os exames internacionais de Cambridge representam um grande diferencial e somam significativamente em diversos objetivos como estudar fora do Brasil, conseguir um emprego melhor, entre outros”, afirma.

Kelly se diz impressionada com a quantidade de alunos que a Cultura Inglesa Araxá consegue aprovar nos exames de certificação. “É um número altíssimo de alunos que se mostram prontos para alcançar excelentes resultados nos exames de Cambridge. As professoras Valda e Valma que administram a escola em Araxá estão de parabéns e são exemplos para o restante do país. É a primeira vez que venho a Araxá. Me apaixonei também pela cidade e pretendo voltar várias vezes”, revela Kelly.

A diretora da Cultura Inglesa Araxá, Valda Sánchez, está no seu terceiro mandato como presidente da Associação Brasileira de Culturas Inglesas. “Isto mostra a competência da professora Valda também na condução da ABCI que é formado pelo grupo de institutos de língua mais qualificados e conhecidos no Brasil. Estar à frente deste grupo não é para qualquer um. O trabalho da Valda é realmente reconhecido por todos os parceiros no Brasil. Em relação a Cambridge Assessment estamos sempre estreitando os laços com a ABCI. São marcas muito fortes e a parceria é importante para todos os lados. Neste encontro conversamos sobre o mercado, os novos desafios e formas de crescer ainda mais a nossa parceria”, revela Piri.

A professora Valda Sánchez diz que a visita das diretoras de Cambridge Assessment é motivo de muita alegria. “A Piri é uma profissional excepcional e é sempre um prazer recebe-la em Araxá. Agradecemos também a presença da diretora Kelly que vem a Araxá pela primeira vez e esperamos que possa voltar muitas outras vezes”, diz Valda.

Segundo ela, os exames de Cambridge são aplicados há mais de uma centena de anos em mais de 150 paísesa milhões de alunos que recebem certificadose realmente ficam à frente, pois eles abrem novas oportunidades no mercado de trabalho e também no meio acadêmico. “Estamos muito felizes de termos quase 200 alunos anualmente fazendo estes exames aqui em Araxá. Este estreitamento dos laços entre Cambridge e Cultura Inglesa é importante para todos porque representa educação de qualidade comprovada que é medida não apenas pela escola, mas também por uma das universidades mais tradicionais do mundo”, avalia Valda.

A Cultura Inglesa Araxá é centro de oficial de Cambridge no Brasil há cerca de 25 anos e no Brasil há mais de 80 anos. O índice de aprovação nos exames é superior a 90% e atende não só os alunos da Cultura Inglesa, mas da comunidade em geral. “A cada dia as pessoas tem o entendimento de que o inglês é essencial tanto na vida acadêmica como na carreira profissional. Por isso a procura por um curso de inglês de alta qualidade e pela certificação internacional está crescendo cada vez mais”, conclui a professora.