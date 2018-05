Escola Dom José Gaspar ganha novo visual: Prefeitura faz reforma completa no prédio

Com mais de 50 anos de história na educação de Minas Gerais, o prédio da Escola Estadual Dom José Gaspar está completamente restaurado e revitalizado. O investimento feito pela Prefeitura nas obras de revitalização do colégio chega a mais de R$ 800 mil.

A reforma contempla tanto a área externa como a interna com foco na acessibilidade e na segurança. Nesta quarta-feira, 9, a administração municipal entregou à comunidade escolar o prédio com sua nova repaginação. Uma das partes revitalizadas e que está se destacando é a nova proposta visual e o embelezamento da parte externa com a retirada da cerca viva que há muitos anos escondia a fachada do prédio e foi substituída por gradil de proteção.

Além do prefeito Aracely, prestigiaram o evento, a vice-prefeita Lídia Jordão, o presidente da Câmara, vereador Fabiano Santos Cunha, vereadores, secretários municipais, imprensa, a diretoria da escola, Maria Cristina Cunha, alunos, pais, funcionários e a senhora Rosa Chaer Dib Siqueira, que foi diretora da instituição em 1982, época de inauguração do prédio, e comunidade, em geral. Parte importante da cerimônia, foi a instalação, no saguão de entrada do Colégio, da galeria histórica com placas registrando a implantação do Colégio Dom José Gaspar, no Bairro São Pedro (em 1982) e a entrega do prédio revitalizado (em 2018).

Professores e alunos participativos

Alunos e funcionários da Escola se envolveram diretamente nos preparativos da cerimônia de reinauguração. As professoras cuidaram de deixar o espaço ainda mais bonito com uma decoração impecável e os alunos Noemi Sued Paixão Santos (voz), Cálita Cristina Braum da Silva (voz) e Iago Luiz Vieira Cunha (violão) brilharam na apresentação do hino nacional. Já os estudantes Vitória Carolina Jackes e Andriei Abdo Essim subiram ao palco para um agradecimento especial ao prefeito. “Estamos recebendo nossa Escola toda reformada e muito mais bonita. Nossa gratidão ao prefeito Aracely”. A escritora Dênia Dutra, ex-aluna da primeira turma de Magistério, se manifestou em agradecimento à Prefeitura, lembrando que há 36 anos, Aracely era também o prefeito de Araxá e que a construção do Colégio Dom José Gaspar, se tornou, desde aquela época, um marco na área educacional da cidade. “Me sinto orgulhosa e muito grata em participar desse momento”, revela emocionada a ex-aluna.

Para o prefeito, esta é uma obra extremamente importante, porque além do arrojado projeto arquitetônico de Marcelo Machado, “a edificação do prédio numa região da cidade que carecia de investimentos em infraestrutura, de forma geral, tornou-se, para nós, um grande desafio. E a nova escola, instalada em um prédio de estrutura moderna e futurista, acabou se transformando num dos mais ousados projetos da época. Os frutos veem sendo colhidos por todos os araxaenses, durante todos estes anos, afinal, milhares de cidadãos se formaram e estão se formando nos bancos da nossa Escola Dom José Gaspar”, ressalta Aracely.

Gessy Glória Lemos, secretária municipal de Educação, reforça que as obras de revitalização da Escola Dom José Gaspar fazem parte de um novo panorama de investimentos em melhorias nos prédios das escolas da rede municipal e na construção de novas unidades escolares. “É mais um capítulo bonito escrito na educação araxaense”, comenta a secretária.

Maria Cristina Cunha, diretora do Colégio Dom José Gaspar há sete anos, faz questão de destacar sua relação de amor com a Escola, lembrando de sua história como aluna, formou no curso científico em 1986, como estagiária, professora de matemática e atualmente na direção.

“Nosso Colégio Dom José Gaspar tem expressivo valor, tanto histórico quanto pedagógico. E agora, nossos alunos, funcionários e professores estão num ambiente com mais segurança e, claro, em condições físicas que contribuem para a evolução da aprendizagem. Acho que pelo histórico da escola no município de Araxá, estávamos merecendo essa conquista. O prefeito, mais uma vez, atendeu aos anseios e aos sonhos dessa comunidade escolar, sabíamos do interesse dele pela Escola e estávamos certos, seu olhar mais uma vez, se voltaria para nós”, finaliza a diretora Cristina.