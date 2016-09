Homem que assaltou ônibus é preso pela polícia

Foto: Edson Marques

No domingo (4), por volta das 18h, a PM e compareceu à avenida Imbiara, Centro, onde funcionários de uma empresa de transporte público coletivo, um motorista de 36 anos e uma cobradora de 25 anos, relataram um indivíduo entrou no ônibus quando estavam no bairro Pão de Açúcar 4 e seguiu até o último ponto, na avenida Imbiara.

Logo depois da saída de todos os passageiros, ele, armado com uma faca, abordou a cobradora e a ameaçou, exigindo todo o dinheiro do caixa.

Após recolher o dinheiro, o autor desceu do ônibus e fugiu correndo em direção ao bairro Fertiza, sendo acompanhado à distância por populares, que o seguiram juntamente com o motorista, e pouco depois o motorista percebeu que o autor entrou em um terreno baldio, onde permaneceu escondido até a chegada dos policiais militares.

No local, equipes policiais iniciaram a procura do autor em meio a uma mata densa, e pouco depois um deles o localizou deitado em meio ao mato, com a arma usada no crime. Ele foi rendido e preso em flagrante, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. Todo o dinheiro do roubo foi recuperado.