Retomada de atendimentos na Casa do Caminho é anunciada pela Prefeitura

A Administração Municipal e a diretoria da Casa do Caminho anunciaram, na manhã de hoje (7), a retomada de atendimentos no hospital. As informações foram dadas no programa Bom dia Prefeito. Com o acordo, haverá o retorno de clínica médica, cirúrgica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa do Caminho. Serão abertos 25 leitos de internação e sete de UTI.

A municipalidade arcará com os custos financeiros e gerenciamento da equipe médica, alimentação enteral, exames laboratoriais e de imagem. A notícia foi dada com a presença do prefeito Aracely de Paula, o gestor da Casa do Caminho, José Tadeu Silva e do secretário municipal de Saúde, Alonso Garcia de Rezende.

Segundo Tadeu, o hospital passará por pequenos ajustes e pintura antes do início dos trabalhos.