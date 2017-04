Secretaria de Educação detalha inscrições para o EJA

A coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação apresenta balanço atual de 386 alunos inscritos do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas modalidades Presencial e Semipresencial. Na primeira categoria, as inscrições relativas ao primeiro semestre se encerram em março, mas para o segundo caso as vagas podem ser preenchidas durante todo o ano. O EJA dispõe também da modalidade Exame Geral, com inscrições abertas a partir de abril.

As matrículas para o curso presencial são feitas nos meses de janeiro, fevereiro, março e retornam em julho, agosto e setembro. O curso tem duração semestral e frequência obrigatória. Já na semipresencial, cujo período de matrículas é contínuo, a duração da série cursada depende do desempenho de cada aluno, que é quem agenda as avaliações presenciais.

“No EJA presencial temos aula na Escola Municipal Leonilda Montandon, na modalidade regular de seis meses para cada ano letivo. O EJA supletivo, ensino Fundamental e Médio, as aulas são ministradas nas escolas municipais Padre Evaristo Afonso, Professor Nelson e Lia Salgado. O aluno se cadastra por modalidade. Em qualquer uma dessas escolas é pré-requisito para ser matriculado ter 15 anos completos para o ensino Fundamental e 18 anos para o Médio. As inscrições são feitas nas próprias escolas”, explica a coordenadora da área pedagógica, Selma Maria de Oliveira.

A modalidade Exame Geral confere o diploma mediante apenas a realização de duas opções de prova: Telecurso 2000 ou exame de certificação de competência de jovens e adultos, oferecidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Na primeira opção, as provas são realizadas em junho e novembro. Já para a modalidade do Estado, as avaliações são feitas em julho e, conforme a demanda de inscritos, também em dezembro.

Para estes casos, o município tem o papel de divulgar e incentivar. As inscrições são abertas em abril e têm o custo de acordo com o valor para a produção do caderno de provas. Interessados podem obter mais informações em: www.fiemg.com.br/sesi/produto/telecurso-2000 e www.educacao.mg.gov.br/cidadao/servicos/eja-presencial.