Última semana de inscrições na CIMTB Levorin

Evento acontece entre os dias 13 e 15 de Abril em Araxá.

Começou a contagem regressiva para o fim das inscrições. O maior evento de mountain bike da América Latina acontece entre os dias 13 e 15 de abril em Araxá e há categorias para todos os perfis de atletas. Algumas já estão próximas do limite de inscritos e quem quiser participar é melhor apertar o passo para garantir seu lugar na etapa mais emocionante do calendário nacional do mountain bike. Acesse e se inscreva.

A prova é a mais democrática do mountain bike brasileiro. Além de abranger os atletas profissionais, pois soma 160 pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI) ao campeão, também oferece mais de 25 categorias para atletas amadores e aspirantes a profissionais. O objetivo é dar oportunidade para todos os perfis de competidores.

A CIMTB Levorin oferece também eventos paralelos como por exemplo a Night Run, a categoria E-bike, destinada à mountain bikes elétricas, e, estreando em 2018, o Desafio Audax Ciclocross / Gravel (CX). Dentre as categorias, destaques para Peso Pesado (atletas acima de 95 kg) e Segurança Pública (para militares das forças armadas, Bombeiros, Polícia Militar e profissionais ligados a segurança pública como Polícia Federal, Polícia Civil, agente penitenciário, etc.).

Por outro lado, a CIMTB Levorin também oferece ao público as novidades e lançamentos de cerca de 50 expositores presentes na feira oficial. A área é montada em um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados, no estacionamento do Tauá Grande Hotel. A feira é uma oportunidade para o público, comerciantes e lojistas conhecerem as principais novidades do mundo da bike abrindo portas para a economia do seguimento e gerando emprego e renda.

E não para por ai. Quem passar pelo evento terá a chance de testar os diversos modelos de bicicletas que terão no evento. Bicicletas para Ciclocross, bikes elétricas, com pedal assistido, modelos 2018 são algumas das atrações que poderão ser encontradas para teste. O ideal é que os interessados levem seu capacete. A pista para experienciar os diversos modelos será a mesma usada pela categoria Mirim no domingo.