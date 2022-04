2ª Edição do Programa Prefeitura no Bairro será na região do bairro Boa Vista

Os moradores da região Oeste de Araxá vão receber a 2º Edição do Programa Prefeitura no Bairro. O evento acontecerá no dia 30 de abril (sábado), na Escola Municipal Auxiliadora Paiva, no bairro Boa Vista. Toda a unidade escolar e o ginásio poliesportivo vão receber mais de 40 serviços gratuitos oferecidos à população.

Vacinação contra a Covid-19, orientação para a abertura de empresas, acesso a programas sociais, atividades esportivas e outras novidades vão levar ações e projetos da Administração Municipal mais próximo ao cidadão e tornar mais eficiente as estratégias para solução dos desafios da gestão pública.

Por meio de um canal de comunicação direto com a população, o Prefeitura no Bairro colocará à disposição da comunidade todo o suporte da Administração Municipal, reunindo ações nas áreas de Ação Social, Saúde, Segurança, Cidadania, Infraestrutura, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Educação, Meio Ambiente, Trabalho e Emprego, Habitação, Cultura, Esporte, Lazer e Agricultura. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Governo também estarão à disposição para ouvir as demandas dos cidadãos. O programa prevê um evento periódico, uma vez por mês, e contemplará todas as regiões do município.

Na primeira edição do programa aconteceu no último dia 26 de março e reuniu mais de 1 mil pessoas no Núcleo de Convivência do Bairro Bom Jesus. Os moradores destacaram a importância do projeto e elogiaram a ação da prefeitura. “Para mim foi ótimo porque eu trabalho a semana inteira e chego em casa à noite, então consegui resolver várias pendências que durante a semana não posso. Para os moradores que irão receber o Prefeitura no Bairro nos próximos meses, podem ir e aproveitar porque tem muita gente para poder nos orientar, vale a pena”, conta Mara Rosilene Pereira.