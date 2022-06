2ª etapa do mutirão CastraAção acontece de 9 a 17 de junho; cadastramento está aberto

Ferramenta importante no controle reprodutivo de animais, a Prefeitura de Araxá realiza mais um mutirão de castração de cães e gatos na cidade de 9 a 17 de junho, por meio do mutirão CastraAção. A expectativa é que o Castramóvel realize cerca de 800 procedimentos nos animais de ambos os sexos de forma gratuita. O objetivo é dar atendimento veterinário a cães e gatos de rua e a donos que não podem pagar pelo serviço.

O Castramóvel oferece uma estrutura completa com todos os equipamentos necessários para o funcionamento, como ala para atendimento, sala para pré e pós-operatório, espaço para cirurgia e descanso, além de profissionais especializados para o procedimento. Nesta etapa serão priorizado cães de rua e rural.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, a castração é uma forma de controlar a população de animais abandonados, visto que esses animais são, geralmente, fruto de ninhadas indesejadas. “A ação é realizada com muito zelo, amor e carinho. O procedimento é seguro, minimamente invasivo e rápido. O animalzinho já sai com a roupa de proteção, microchipado e medicado com todos os remédios para a sua boa recuperação pós-operatória”, explica.

Para fazer o cadastro, o interessado deve levar até se dirigir ao Departamento de Vigilância Ambiental – Zoonoses (Av. Rosália Isaura de Araújo, s/n – Centro Administrativo) os documentos originais e cópia do CPF, documento oficial com foto (RG ou CNH) e mais o comprovante de renda de todos da família ou a ficha de resumo do CadÚnico – que pode ser baixada através do aplicativo “Meu CadÚnico” ou impressa nos Núcleos de Convivência da Secretaria Municipal de Ação Social.

O contato da Vigilância Ambiental é o (34) 3691-7120.

Castração no Itaipu

Outra ação definida pela Vigilância Ambiental é a castração gratuita de cães e gatos no Distrito do Itaipu, nos dias 18 e 19 de junho, contemplando 160 animais.