Acidente tira a vida de três araxaenses na BR-452

Foto: Bombeiros / IML

Três pessoas morreram em um acidente, na tarde de hoje (24), na BR-452. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida foi entre um veículo Gol e um Siena. O motorista do Siena relatou que percebeu quando o Gol, ocupado pelos araxaenses, rodou na pista e não foi possível evitar a colisão.

O motorista, da cidade de Teixeira de Freitas (BA), foi atendido pelos Bombeiros se queixando de dores abdominais.

Já os três ocupantes do Gol morreram no local do acidente. As vítimas foram identificadas como Fernando Aparecido Rodrigues (55 anos), Alex Sander Santos (44 anos) e Pamela Cristina de Souza (26 anos).