Ações conjuntas do Procon vão prevenir conflitos e agilizar soluções para consumidores

O Procon de Araxá deu um importante passo para modernizar sua atuação e fortalecer o diálogo com o setor empresarial da cidade. Durante reunião com representantes da Associação Comercial e Industrial de Araxá (ACIA), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindcomércio, foi apresentado um plano de parceria com o objetivo de promover ações conjuntas que garantam relações de consumo mais justas, equilibradas e transparentes.

Conduzido pelo secretário executivo do Procon, Ezequiel Borges, o encontro ressaltou a importância de estabelecer uma agenda positiva com o comércio local. Para ele, o papel do órgão vai além da fiscalização e da mediação de conflitos: envolve também orientar, prevenir problemas e colaborar com os empresários na construção de um ambiente comercial saudável.

Entre as propostas estão a realização de capacitações regulares para lojistas e seus colaboradores, a criação de um canal direto de comunicação entre o Procon e as entidades comerciais, além do desenvolvimento de campanhas educativas que esclareçam direitos e deveres nas relações de consumo. As iniciativas buscam fomentar uma cultura de respeito mútuo entre consumidores e comerciantes, gerando benefícios para toda a comunidade.

Durante a reunião, foi sugerida a criação de um grupo de trabalho permanente, composto por representantes do Procon e das entidades empresariais, responsável por planejar e executar as ações conjuntas. Também foi apresentada a ideia de uma agenda mensal de palestras e capacitações, acompanhada por campanhas educativas com ampla divulgação.

Ezequiel Borges destaca que o canal direto de comunicação facilitará o encaminhamento de demandas, dúvidas e sugestões, permitindo respostas mais ágeis e alinhadas à realidade do comércio local.

“Queremos que os lojistas vejam o Procon como um parceiro. Nosso objetivo é orientar, esclarecer dúvidas e evitar conflitos antes que eles aconteçam. Ao unirmos esforços com as entidades empresariais, conseguimos criar um ambiente mais justo, tanto para quem vende quanto para quem consome. Essa aproximação é fundamental para que o comércio cresça de forma saudável e sustentável”, explica.