Adolescentes da Casa do Pequeno Jardineiro plantam mudas no Parque do Cristo

O Parque do Cristo recebeu nesta semana dezenas de mudas de plantas ornamentais. A Administração Municipal através da Secretaria de Ação e Promoção Social, que coordena o Programa Casa do Pequeno Jardineiro promoveu mais esta ação que faz parte do projeto de revitalização e embelezamento dos espaços públicos de Araxá. O trabalho é supervisionado e acompanhado por profissionais qualificados, momento importante para a socialização dos adolescentes, contribuindo com a geração de renda e inserção de jovens no mercado de trabalho.

Foram plantadas mudas ornamentais de Flor de Íris (orquídea terrestre), Gerânio Mini-rosa, Boldo do Chile e Callisia repens (dinheiro em penca) produzidas pelos adolescentes. A coordenadora, Edna Resende, destaca que o Programa é uma iniciativa da Administração Municipal, que reconhece a grandeza e a importância dos resultados. “É uma forma de assegurar aos jovens principalmente em situação de risco, alternativas para práticas socioculturais, ambientais e artísticas, promovendo a humanização e a profissionalização”. Segundo o Prefeito Aracely, é um bom exemplo a seguir. “O Pequeno Jardineiro começa a demonstrar que não são apenas pequenos, eles são grandes exemplos daquilo que o araxaense deve fazer”.

O projeto de arborização com o plantio de mudas já foi feito nos jardins e ruas de várias regiões da cidade como nas Escolas Municipais Alice Moura e Dona Gabriela, no Centro de Atenção Psicossocial Maria Pirola, na Igreja Matriz de São Domingos, na sede do Conselho Tutelar, no Centro de Referência à Assistência Social (CRAS) Francisco Duarte e no Centro de Atendimento de Habitação do Bairro Pão de Açúcar IV.