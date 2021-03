Aplicativo Conexão Escola 2.0 já está disponível para professores e alunos

O ano letivo de 2021 traz muitas novidades para professores e alunos da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais. Uma delas é a nova versão do aplicativo Conexão Escola, que recebeu melhorias e passa a se chamar Conexão Escola 2.0. A principal mudança é a possibilidade da interação por meio do Google Sala de Aula (Google Classroom), incrementada à ferramenta. O app já pode ser baixado na Google Play Store e segue com a navegação patrocinada pelo Governo de Minas.

A nova versão vai permitir ganho na interação on-line entre professor e aluno, além de possibilitar que os educadores disponibilizem materiais para os estudantes de cada sala e promovam a realização de conversas por vídeo. O aplicativo segue oferecendo as funções anteriores, como baixar o Plano de Estudo Tutorado (PET) e as teleaulas do programa Se Liga na Educação.

Acesso dos professores

Para acessar o Conexão Escola 2.0, o professor precisa utilizar o e-mail criado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). É necessário que ele esteja configurado no dispositivo móvel para instalação e acesso. Para quem for entrar pela primeira vez, a senha é o CPF, sem espaço e os pontos. Quem ainda não tiver o endereço eletrônico deve contatar a direção da escola em que trabalha.

Acesso dos alunos

Da mesma forma, os alunos também precisam utilizar o e-mail criado pela SEE/MG para acessar o aplicativo. O formato do endereço eletrônico é o primeiro nome do aluno, seguido de ponto e o número da matrícula, acrescido de @aluno.mg.gov.br. A senha é a data de nascimento completa com dia, mês e ano (com quatro algarismos). É necessário separar por barra, como no exemplo a seguir:

E-mail: [email protected]

Senha padrão: XX/XX/XXXX – exemplo: 29/01/2001

Os e-mails institucionais criados para estudantes, tanto os que já estavam matriculados na rede como os novos, podem ser consultados junto à direção da escola ou no endereço: idaluno.educacao.mg.gov.br.

Em caso de dúvidas, a SEE/MG preparou um manual de acesso com dicas e passo a passo de como baixar o Conexão Escola 2.0 para alunos e professores. Para acessá-lo, basta clicar aqui.

Formação para professores

A Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores da SEE/MG está com inscrições abertas para os servidores interessados em participar do curso “Google for Education: recursos e possibilidades”.

O curso é oferecido na modalidade de Educação a Distância (EaD) e tem o objetivo de apresentar e demonstrar, de forma prática e objetiva, as potencialidades dos recursos disponíveis na plataforma Google for Education, a partir do uso do e-mail institucional “@educacao.mg.gov.br”. A pré-inscrição dos interessados deve ser feita no site escoladeformacao.educacao.mg.gov.br/.

Histórico do aplicativo

O Conexão Escola ofereceu, ao longo do ano letivo de 2020, materiais de estudo, como o PET e as vídeoaulas do Se Liga na Educação. Além disso, permitiu a interação, com segurança, entre aluno e educador por meio de um chat.

Em 2020, desde o dia do lançamento do Conexão Escola, foram realizados mais de 1,55 milhão de downloads do aplicativo. Mais de 800 mil usuários ativos, entre professores e alunos, utilizaram a plataforma. Além de ter ficado disponível para aparelhos celulares e tablet, o app também podia ser acessado direto no computador, em todos os navegadores.