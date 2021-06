Após regularização de documentos, Casa do Caminho receberá mais de R$ 1,2 milhão

A Prefeitura de Araxá realizará o pagamento de mais R$ 1,2 milhão ao Hospital Casa do Caminho referente aos serviços prestados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) de janeiro a abril de 2021. A quitação total só será possível após reunião do Comitê de Avaliação de Qualidade dos municípios que compõem a Microrregião de Araxá, que será realizada nesta terça-feira (15). A expectativa é que todo o recurso seja transferido após aprovação da equipe técnica.

O Comitê de Avaliação é formado por representantes da Atenção Primária, Atenção Especializada, Vigilância Sanitária, Gerência de Regulação, Gerência de Auditoria e Gerência de Controle e Avaliação. A equipe tem como objetivo promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados de atenção à saúde para população, verificando a adequação, legalidade e a efetividade desses serviços, contribuindo para o aperfeiçoamento do SUS e para a satisfação do usuário.

O Hospital Casa do Caminho tem a receber R$ 492.093,99 referentes aos serviços prestados pelo SUS nos três primeiros meses do ano. O recurso só não foi pago anteriormente devido à falta de apresentação de documentos por parte da entidade.

Já no mês de abril, o hospital realizou R$ 734.231,23 em serviços médico-hospitalares. O ajuste de contas só foi finalizado na última quinta-feira, 10 de junho. Sem a finalização dos procedimentos de conferência de documentação comprobatória dos procedimentos realizados, o município fica impedido de transferir o recurso.

No final da tarde desta segunda-feira (14), a Prefeitura de Araxá conseguiu realizar o pagamento de parte do serviço prestado em abril. Foi realizado o depósito de R$ 222.124,36. Os outros R$ 512.106,87 serão pagos na manhã desta terça-feira (15), totalizando R$ 734.231,23. Já os R$ 492.093,99 serão pagos após aprovação do Comitê de Avaliação de Qualidade.