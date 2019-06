Araxá alcança resultados positivos na Campanha de Vacinação contra a Gripe

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, comemora os bons resultados apresentados na cidade durante a Campanha de Vacinação Contra a Influenza. Todos os grupos prioritários, com exceção das gestantes, superaram a meta de 90% de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde. As mulheres gravidas ainda podem procurar as unidade de saúde de Araxá para se imunizarem.

A Coordenadora de Vigilância em Saúde, Telma Di Mambro Senra, informa que segundo o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, a cobertura vacinal contra a gripe no município de Araxá totalizou 26.982 vacinas aplicadas, o que corresponde a 102% da projeção inicial na cidade.

“Recebemos novas doses da vacina contra a Influenza para que as gestantes que faltam ser imunizadas em Araxá possam ainda ser vacinadas e assim se protegerem. Ao receber a vacina contra a gripe as gestantes estão protegendo também os seus bebês”, afirma Telma. Segundo ela, a vacina já está disponível exclusivamente para as gestantes nas Uni’s.

Confira os locais e horários de vacinação para gestantes (de segunda a sexta-feira):

Unicentro das 7h30 às 16h30,

Unileste das 7h30 às 16h50,

Uninorte das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30,

Uninordeste das 7h30 às 16h30,

Unisa das 7h30 às 16h30,

Unioeste das 7h30 às 12h30.

Resultado até 10/06/2019