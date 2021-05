Araxá aplica 2ª dose da AstraZeneca em idosos de 85 a 89 anos nesta terça

A Prefeitura de Araxá realiza a aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 85 a 89 anos, que receberam AstraZeneca/Covishield/ entre os dias 2 e 3 de março. A imunização começa nesta terça-feira (25), das 8h às 16h, em dois pontos de vacinação: no ginásio do Colégio Dom Bosco para pedestres e no Expominas em formato drive-thru.

Para receber a segunda aplicação, esse público deve levar o comprovante da 1ª dose e cópia da identidade e CPF. O período recomendado entre a primeira e a segunda dose deste imunizante é de 12 semanas.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, é necessário que os idosos recebam a 2ª dose para que haja a completa eficácia na imunização. “É imprescindível que as pessoas completem o esquema vacinal com ambas as doses, obtendo a proteção máxima contra o vírus e, assim, garantir maior efetividade da vacina”, destaca.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.