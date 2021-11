Araxá completa 40 dias sem óbitos por Covid-19

Araxá completou 40 dias sem óbito por Covid-19. O último registro foi no dia 13 de outubro, quando a doença vitimou um homem de 89 anos.

Antes disso, o município havia registrado o óbito de um homem de 59 anos pela doença no dia 1º de outubro, e no dia 21 de setembro uma mulher de 88 anos morreu em decorrência da Covid-19 no município.

Os números de novos casos da doença também vêm caindo expressivamente em Araxá. Há cerca de dois meses, a cidade vem registrando uma média diária abaixo de 20 novos casos de Covid-19 diariamente.

Conforme o último boletim divulgado nesta segunda-feira (22), no final de semana foram registrados apenas seis novos casos, totalizando atualmente 82 pacientes com a doença na cidade em monitoramento, sendo um internado em leito clínico e outro na UTI.

O prefeito Robson Magela destaca que esse novo momento é o resultado do avanço da imunização no município, que já alcançou mais de 99% da população maior de 18 anos vacinada com pelo menos uma das doses da vacina contra a Covid-19, e 87% da população adulta com o esquema vacinal completo (duas doses da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac ou dose única da Janssen).

“O alto índice de cobertura vacinal reflete diretamente na redução de internações e óbitos no município. Por isso, é importante destacar mais uma vez a importância da vacinação de toda a população araxaense. A vacina salva vidas”, ressalta o prefeito.

Segundo dados mais recentes, a cidade já contabiliza 170 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. A secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, alerta que, mesmo com os bons números da vacinação, é importante que as pessoas continuem tomando todos os cuidados para evitar a proliferação da doença.

“Agora que o Ministério da Saúde confirmou a liberação da dose de reforço para todos os adultos, a população deve ficar atenta aos chamamentos da secretaria para não perder a data da sua dose de reforço”, adverte a secretária.