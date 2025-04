Araxá dá largada à segunda etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike com novo traçado na pista

A adrenalina está de volta às trilhas do Barreiro! Após um fim de semana de emoção e torcida vibrante, Araxá dá início nesta sexta-feira (11) às provas da segunda etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike, com novidades que prometem tornar as provas ainda mais emocionantes e desafiadoras.

A novidade para esta segunda etapa é que o percurso da pista foi reconfigurado com base em análises técnicas e sugestões da organização e dos atletas. Segundo o construtor da pista e ex-atleta Valmor Hausmann, o novo traçado é visualmente intimidador, mas com fluidez na pilotagem.

“Ela assusta pelo visual dos obstáculos, mas é uma pista que flui bem quando o ciclista está em sintonia com a bike. A descida do meio, por exemplo, exige técnica e atenção pela velocidade. Já o novo trecho com raízes, próximo às ruínas do Hotel Rádio, promete ser o ponto mais atrativo para o público”, explica Valmor.

A pista, reconhecida mundialmente pelos seus dois famosos Rock Gardens, ganhou novos trechos construídos com pedras e troncos reaproveitados, criando uma experiência única para os atletas e espectadores.

Além das provas, o evento reforça o compromisso de Araxá com a sustentabilidade, a saúde e a educação ambiental. No estande da Prefeitura, o público encontra experiências interativas como: Simulador de bike 360° com realidade virtual; distribuição gratuita de mudas nativas do cerrado; ações da equipe de fisioterapia e saúde: aferição de pressão e orientações sobre alongamento e postura, a Prefeitura, em parceria com a Vera Cruz, também vai oferecer transporte gratuito entre o Centro e o Barreiro durante os dias de prova, com ônibus saindo a cada 30 minutos das 8h às 18h.

O vice-prefeito Bosco Júnior, um dos articuladores para a realização da etapa mundial em Araxá, reforça a importância da população marcar presença na segunda etapa do evento. “Temos uma pista espetacular, uma organização de excelência e atletas do mundo inteiro encantados com nossa cidade. Agora é hora da nossa torcida fazer bonito! Venha vibrar, prestigiar e mostrar que Araxá merece estar novamente no calendário da Copa do Mundo no ano que vem. Vamos juntos fazer história mais uma vez!”, convida.