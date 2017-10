Araxá entre os principais destinos para turismo de negócios e eventos em Minas Gerais

Araxá foi considerada pela Secretaria de Estado de Turismo como um dos principais destinos para o turismo de negócios e eventos de Minas Gerais. A lista apresenta outras nove cidades mineiras e foi elaborada em parceria com a Convention & Visitors Bureaux e prefeituras. A cidade é considerada “uma privilegiada estância hidromineral, com inúmeras atrações turísticas e o suporte de uma boa rede hoteleira”.

A Superintendente de Turismo de Araxá, Régia Côrtes, ressalta a importância de Araxá oferecer um calendário mensal de eventos nos níveis municipal, estadual, nacional e internacional, com uma ampla estrutura na rede hoteleira e nos espaços para realizações de eventos, feiras e congressos.

“É de extrema importância para o município fazer parte desta lista de principais destinos, pois mostra a estrutura que a cidade tem para oferecer e receber os seus visitantes. A rede hoteleira é organizada, uma gastronomia diferenciada, com recursos naturais, atrativos culturais, opções de compras, artesanato e entretenimento, enriquecido pelo Complexo do Barreiro, com suas águas e uma exuberante natureza”, afirma a superintendente.

Na cartilha, são listados 17 hotéis para hospedagem no município: Tauá Grande Hotel, Hotel Nacional Inn Previdência, Plaza Inn Araxá. Virgilius Palace Hotel, Hotel Pousada Dona Beja, Hotel Cidade, Araxá Palace Hotel, Imbiara Hotel, Hotel da Torre, Fenix Hotel, Hotel Tururu, Sesc Pousada, Hotel Morada do Sol, Avenida Park Hotel, Hotel Ribeiro, Hotel Catuira e Cesar Palace.

Sobre o suporte para eventos, a cidade apresenta 11 pontos com capacidade total para mais de 7,5 mil participantes: Teatro Municipal (300 pessoas); Tauá Grande Hotel Termas De Araxá (mais de 2 mil pessoas); Virgilius Palace Hotel (300 pessoas); Dona Beja Park Hotel (1.100 pessoas); Nacional Inn Previdência (100 pessoas); Sesc Pousada Araxá (1.200 pessoas); ACIA (310 pessoas); Sesi-Senai (200 pessoas); Clube Araxá (500 pessoas); Girassol Clube de Campo (1.200 pessoas) e Gran Hall (450 pessoas).

Cartilha Digital

Em âmbito estadual é detalhada uma breve apresentação de Minas Gerais com os principais destaques econômicos, Arranjos Produtivos Locais (APLs), infraestrutura de acesso, os eventos turísticos geradores de negócios e atrativos que complementam a viagem do turista. O material também foi dividido por destino, apresentação geral, economia, infraestrutura, atrativos turísticos, hotelaria e os principais espaços de eventos de cada município.