Araxá faz drive-thru nesta quarta para aplicação da 4ª dose da Vacina Contra a Covid-19 em idosos a partir de 80 anos (80+)

Araxá promove a aplicação da 4ª dose (ou 2ª dose de reforço) da vacina contra a Covid-19 em todos os idosos a partir de 80 anos (80+) excepcionalmente em sistema de drive-thru nesta quarta-feira, das 8h às 16h, no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim. A partir da próxima semana, a 4ª dose será aplicada no Sesc, às quartas-feiras, das 8h às 16h.

Para receber a 4ª dose (ou 2ª dose de reforço), a pessoa deve respeitar o intervalo de pelo menos quatro meses desde a aplicação da 3ª dose.

No ato da vacinação, é imprescindível apresentar o Cartão do SUS (se tiver), o Cartão de Vacina e mais uma cópia (xerox) do documento pessoal que tenha o número do CPF.

A coordenadora da Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca, explica que pelo tempo que o idoso tomou a dose mais recente da vacina contra o coronavírus, a memória imunológica pede esse segundo reforço para completar o esquema vacinal.

“Os boletins mais recentes que vêm sendo divulgados trazem uma conclusão importante. As vacinas funcionam e protegem contra as formas graves da doença. Mas, algumas pessoas mais vulneráveis realmente precisam tomar outra dose de reforço. Então, peço que todos que têm a partir de 80 anos e que tomaram a 3ª dose há mais de 4 meses compareçam para mais essa dose de reforço”, ressalta Érica.

4ª Dose (80+)

Aplicação da 4ª dose (2ª dose de reforço) para idosos a partir de 80 anos que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses

Dia e local: 6 de abril (quarta) – Estacionamento do Estádio Fausto Alvim (drive-thru)

Documentos necessários: cópia (xerox) de documento pessoal que contenha CPF, Cartão de Vacina e Cartão do SUS (se tiver).