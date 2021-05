Araxá inicia vacinação com a Pfizer nesta terça exclusivamente na Unisa

Gestantes e puérperas com comorbidades são o primeiro grupo a receber o imunizante da farmacêutica Pfizer/Comirnaty em Araxá. Por questões técnicas de armazenamento e manuseio das doses deste laboratório, a vacinação será exclusivamente na sala de vacina da Unisa. Para gestantes e puérperas, a aplicação acontece na terça-feira (25), das 13h às 17h.

Entre quarta (26) e sexta-feira (28), a vacinação também abrange demais pacientes com comorbidades, das 8h às 16h.

– Quarta (26), pacientes de 54 anos;

– Quinta (27), pacientes entre 53 e 52 anos;

– Sexta (28), pacientes entre 51 e 50 anos.

Para portadores de comorbidades, a Secretaria de Saúde exige no momento da vacinação os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Para obter o documento, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de sua preferência (seja da rede pública ou privada).

Araxá foi um dos 47 municípios mineiros aptos a participar da segunda etapa de introdução/expansão da vacina Pfizer/Comirnaty no Estado.

A Secretaria de Estado de Saúde iniciou a distribuição nesta segunda-feira (24) para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) e o lote com cerca de 1.000 doses chega em Araxá na manhã desta terça.

A secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, explica que devido às peculiaridades do imunizante, toda a equipe de profissionais de saúde que atua na vacinação do município passou por treinamento sobre as boas práticas para manipulação da vacina Pfizer.

O imunizante chega à URS armazenado em congeladores programados com temperaturas entre -25°C e -15°C. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou as exigências de armazenamento da vacina da farmacêutica estadunidense, flexibilizando a temperatura de conservação das doses. Dessa forma, após retirada do congelador, os recipientes podem ser armazenados por até cinco dias nas temperaturas entre 2°C e 8°C.

O tempo de validade máximo após abertura do frasco da vacina Pfizer é de 6 horas. As unidades devem manter procedimentos orientados à utilização integral das 6 doses (0,3ml) por frasco durante o período de vacinação.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.