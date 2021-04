Araxá já aplicou mais de 14 mil doses da vacina contra a Covid-19

Com idosos acima de 70 anos já imunizados com a 1ª dose de vacinas contra a Covid-19, Araxá alcançou até agora o número de 14.048 doses aplicadas. Ao todo, 10.563 pessoas já receberam a primeira dose e 3.485 foram imunizadas com a segunda dose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já recebeu 16.214 vacinas, tendo 2.166 em estoque. Desse estoque, cerca de 1.200 são referentes à primeira dose para ser aplicada nos idosos na faixa etária de 65 a 69 anos e o restante para a segunda dose em profissionais de saúde e idosos.

Conforme levantamento feito pela pasta, 6.702 idosos com mais de 70 anos já foram imunizados, sendo que 1.854 já receberam a primeira e a segunda dose do imunizante.

Já os profissionais de saúde que já receberam a vacina somam 3.638 pessoas, sendo que 1.408 já completaram as duas etapas de vacinação com a primeira e segunda dose. Além destes, há ainda 223 idosos em instituições de longa permanência que receberam as duas doses da vacina.