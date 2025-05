Araxá participa da 23ª Semana Nacional de Museus com eventos culturais gratuitos

Araxá participa da 23ª Semana Nacional de Museus com uma programação especial voltada ao fortalecimento da cultura, da memória e da identidade local. Na cidade, as ações são promovidas pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e ocorrem nos dias 12, 16 e 17 de maio. Três espaços culturais receberão atividades gratuitas destinadas a alunos da rede municipal de ensino e abertas à participação da comunidade.

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e segue o tema proposto pelo Conselho Internacional de Museus (Icom): “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”.

Programação



12 de maio (segunda-feira) – Projeto Desenhando no Museu

Local: Museu Histórico de Araxá – Dona Beja

Horário: 13h30 às 16h



A programação tem início no dia 12, com o projeto “Desenhando no Museu”, direcionado aos alunos da Escola Municipal Dona Gabriela. A atividade propõe uma imersão no acervo do museu por meio de uma visita guiada. Após a visita, os estudantes irão expressar suas impressões e percepções por meio de desenhos, que ficarão expostos no mural do museu durante toda a Semana Nacional de Museus.

16 de maio (sexta-feira) – O Congado e a Coroação do Rei do Congo

Local: Centro de Referência da Cultura Negra

Horário: 19h às 22h

No dia 16, o projeto “O Congado bailando e dançando a coroação do Rei do Congo” será realizado no Centro de Referência da Cultura Negra. A programação inclui visita ao espaço, bate-papo com o congadeiro e palestrante Marco Aurélio, apresentações das danças típicas e a simbólica coroação do reinado do Congo. A atividade é aberta à comunidade e destaca o valor das tradições afro-brasileiras, reforçando o compromisso com a valorização do patrimônio imaterial.

17 de maio (sábado) – Encontro de Folias de Reis

Local: Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá

Horário: 9h às 11h30

Encerrando a programação, o projeto “Encontro de Folias de Reis” será realizado na manhã do dia 17. A atividade, voltada também à comunidade, contará com visita guiada, roda de conversa com capitães e foliões, e apresentação das folias no jardim interno do museu. A ação preserva e promove uma das manifestações mais representativas da cultura popular do interior de Minas Gerais.