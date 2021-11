Araxá prossegue com a aplicação da 3ª dose em idosos a partir de 60 anos nesta sexta; confira outras etapas

A Prefeitura de Araxá prossegue com a aplicação da 3ª dose (reforço) em idosos a partir de 60 anos nesta sexta-feira (12), no Sesc, das 8h às 16h. A aplicação é destinada a quem recebeu a 2ª dose do imunizante até o dia 12 de maio, intervalo de seis meses entre as aplicações.

Araxá realiza também a aplicação da 2ª dose das vacinas Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca para pessoas acima de 18 anos de acordo com o Cartão de Vacina ou doses em atraso. A imunização acontece nesta sexta-feira (12), das 8h às 16h, no Sesc.

Cronograma na Unisa

1ª dose de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades

A vacinação contra a Covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave acontece nesta sexta-feira (12), na Unisa, das 8h às 16h. Para garantir a vacinação da 1ª dose, todos contemplados neste grupo devem comprovar sua condição clínica.

A Secretaria Municipal de Saúde exige no momento da vacinação os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de Vacina, Cartão do SUS (se tiver) e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Quem possuir Benefício de Prestação Continuada (BPC), deve levar o comprovante e a vacinação deve ter a presença de um acompanhante.

2ª dose de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades

A aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave acontece nesta sexta-feira (12), na Unisa, das 8h às 16h. A imunização é feita de acordo com o Cartão de Vacina.

1ª dose para a população adulta em geral (18+)

Araxá realiza a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 de toda a população adulta nesta sexta-feira (12). Quem ainda não recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus e tem 18 anos ou mais deve comparecer na Unisa, das 8h às 16h, para se imunizar.

3ª dose para pessoas com alto grau de imunossupressão

A Secretaria Municipal de Saúde aplica a 3ª dose (adicional) contra a Covid-19 para pacientes com alto grau de imunossupressão. A imunização acontece nesta sexta-feira (12), na Unisa, das 8h às 16h. De acordo com o Ministério da Saúde, para receber a dose adicional, pessoas com imunossupressão grave devem ter recebido a 2ª dose há pelo menos 28 dias.

No momento da vacinação, são exigidos os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de Vacina, Cartão do SUS (se tiver) e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Quem possuir Benefício de Prestação Continuada (BPC), deve levar o comprovante e a vacinação deve ter a presença de um acompanhante.

Para obter o documento, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de sua preferência (seja da rede pública ou privada). A emissão de apresentação de falso atestado configura crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento, podendo resultar em pena de dois a cinco anos de prisão. A lista de comorbidades está disponível no Site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).

Conforme orientação do Ministério da Saúde, são consideradas pessoas com alto grau de imunossupressão: Imunodeficiência primária grave; quem está realizando quimioterapia; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; pessoas com HIV/Aids; quem faz uso de corticoides em doses iguais ou acima de 20 mg/dia de prednisona ou equivalente, por período igual ou superior a 14 dias; quem faz uso de drogas modificadores da resposta imune; doenças auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

3ª dose para profissionais de saúde

A Prefeitura de Araxá aplica a 3ª dose (reforço) da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde que trabalham diretamente no combate ao coronavírus. A imunização acontece nesta quinta (11) e sexta-feira (12), na Unisa, das 8h às 16h. A aplicação abrange profissionais que atendem em hospitais públicos e particulares, Unidades de Saúde, Equipes de Saúde da Família (ESFs) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo destinada para profissionais que receberam a 2ª dose do imunizante em um intervalo de seis meses entre as aplicações.

1ª dose gestantes, puérperas e lactante

A vacinação adulta de grávidas, puérperas e lactantes sem comorbidades que ainda não receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 também é realizada na Unisa, das 8h às 16h, nesta sexta-feira (12).

CRONOGRAMA GERAL

3ª dose (reforço) em idosos 60+ que receberam a 2ª dose da vacina até o dia 12 de maio – SESC

Dia e horário: 12 de novembro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina.

2ª dose CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer de acordo com o cartão de vacina ou doses em atraso – SESC

Dia e horário: 12 de novembro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina.

População Adulta em Geral (18+) – UNISA

Dia e horário: 12 de novembro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver).

3ª dose (dose adicional) para pacientes com alto grau de imunossupressão – UNISA

Dia e horário: 12 de novembro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica.

3ª dose (reforço) em profissionais de saúde que receberam a 2ª dose da vacina em um intervalo de 6 meses entre as aplicações – UNISA

Dia e horário: 12 de novembro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Carteira Profissional, Cartão do SUS (se tiver) e Cartão de Vacina.

2ª dose de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave, conforme Cartão de Vacina – UNISA

Dia e horário: 12 de novembro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina.

1ª dose de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave – UNISA

Dia e horário: 12 de novembro (sexta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de Vacina, Cartão do SUS (se tiver) e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Quem possuir Benefício de Prestação Continuada (BPC), deve levar o comprovante e a vacinação deve ter a presença de um acompanhante.

1ª dose Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dia e horário: 12 de novembro (sexta) – 8h às 16h.

– Puérperas (com até 45 dias) e Lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina (se tiver) e Certidão de Nascimento ou Cartão do Bebê.

– Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina (se tiver) e Cartão Pré-natal.