Araxá realiza aplicação da 2ª dose da vacina em idosos com 78 e 79 anos

A aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 78 e 79 anos acontece nesta quinta-feira (1°), das 8h às 16h, na Unileste. A vacinação ocorrerá no formato drive-thru e pedestre. A orientação é que os idosos se dirijam à Unileste com o comprovante da primeira dose da vacina e cópia da identidade e CPF.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é concluir a imunização dessa faixa etária para dar sequência ao calendário do Plano de Imunização Nacional.

Até o momento, 10.170 doses já foram aplicadas no município de Araxá. Deste total, 7.333 foram da primeira dose e 2.837 da segunda dose.