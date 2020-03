Araxá recebe 17ª edição da Copa Internacional de MTB

Araxá recebe pela 17ª vez a Copa Internacional de Mountain Bike, de 5 a 8 de março. A Administração Municipal apoia a realização do evento considerado como o maior da cidade. É previsto um público de 20 mil pessoas na Copa Internacional de Mountain Bike que se tornou uma opção de lazer, entretenimento, turismo e cultura no próximo final de semana. “O evento é feito da participação de todos. O principal agente que garante a Copa Internacional em Araxá é a Prefeitura”, destaca o organizador do evento, Rogério Bernardes. Ele esteve reunido com o secretário de Esportes, Edinho Souza, e o prefeito Aracely de Paula, que confirmou o mesmo apoio financeiro do ano passado para a CIMTB, de R$ 100 mil, em projeto já aprovado pela Câmara Municipal.

Além desse recurso, a participação da Prefeitura será através das Secretarias de Esportes, Segurança Urbana e Cidadania, Serviços Urbanos e Educação com cessão de ambulâncias, segurança no trânsito, limpeza no espaço do evento e 10 mil alunos da rede municipal de ensino no Concurso de Redação e Desenho. De acordo com Edinho, a união de esforços é necessária para garantir o sucesso do evento e prova que a Administração Municipal incentiva a prática esportiva na cidade.

A etapa de Araxá já confirmou dois campeões mundiais de MTB, o brasileiro Henrique Avancini e o colombiano Lonardo Cruz, dentre os mais de 1200 inscritos. Na semana que antecede a CIMTB, foi realizada uma reunião coordenada pelo Rogério Bernardes e assessor da Secretaria de Esportes, Cristiano Trega, com os parceiros para tratar dos últimos detalhes do evento no bloco 3, do Centro Administrativo Domingos Santos, nesta segunda-feira, 2 de março.