Araxá recebe novo lote com cerca de 1.900 doses da vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Araxá receberá uma remessa com cerca de 1.900 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira (27). Os imunizantes serão destinados à primeira aplicação em pessoas de 63 e 64 anos, forças de segurança e a segunda dose para idosos de 68 anos. A programação com dias e horários de vacinação para os dois grupos prioritários nesta etapa será divulgada após o recebimento das vacinas.

Das doses que serão entregues ao município pelo Governo do Estado, 1.626 são de AstraZeneca e o restante da remessa de CoronaVac. Araxá recebeu até o momento 27.069 doses. Desse total, 23.556 aplicações foram realizadas até a última semana, sendo 15.472 para primeira dose e 8.084 para segunda.

De acordo com o protocolo do Plano Nacional de Vacinação, o cidadão deve receber a imunização disponível no momento da convocação por grupo de prioridade, independentemente do fabricante e sem a opção de escolha. Mas a segunda aplicação precisa obrigatoriamente ser da mesma marca, pois as vacinas são fabricadas com tecnologias distintas.

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.