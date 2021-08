Araxá reduz leitos Covid para atender casos graves de outras doenças

Com 65% da população estimada para imunização contra a Covid-19 já vacinada com a 1ª dose e 26% com a dose reforço, Araxá reduziu o número de internações de casos positivos de coronavírus. O número de leitos de UTI ocupados diminuiu em quase 45% só na última semana. A cidade ficou uma semana sem registrar óbito causado pela Covid, entre os dias 27 de julho e 4 de agosto.

Os dados registrados nos últimos dias abriram a possibilidade para atendimentos de casos graves de outras doenças, sem a necessidade de transferência de pacientes. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde reduziu o número de leitos Covid de UTI de 20 para 12. Os leitos clínicos também foram reduzidos de 26 para 20, atendendo casos de menor gravidade.

O município monitora diariamente a gestão dos leitos junto à Santa Casa de Araxá, instituição referência no tratamento de casos de coronavírus, e demais hospitais da cidade. Desta forma, a Administração Municipal realizará o remanejamento dos leitos para atender pacientes com necessidades de cirurgia.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, um trabalho de monitoramento constante é realizado para que a cidade tenha leitos suficientes para atender toda a necessidade da população, tanto no atendimento Covid quanto não Covid. “O número de leitos de UTI ocupados nunca esteve tão baixo nos últimos meses. Os casos também reduziram significantemente e nossa expectativa é que reduzam ainda mais com a chegada de mais doses e o avanço da vacinação”, destaca.

Lorena acrescenta que a Santa Casa, em parceria com o Município, irá aumentar os leitos de Covid-19 caso haja necessidade, conforme taxa de ocupação.