Araxá registra redução significativa nos casos de dengue

A Prefeitura de Araxá informa que durante os primeiros seis meses de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde registrou um total de 115 casos positivos de dengue. O número é bem inferior aos apresentados no mesmo período de 2019 quando haviam 1.120 pacientes diagnosticados com dengue em Araxá.

A enfermeira Camila Caixeta, coordenadora de Vigilância em Saúde, afirma que o resultado em relação a Zika e Chikungunya foram ainda melhores. Houveram três casos notificados de Zika e outros 2 de Chikungunya, porém todos descartados.

A coordenadora explica que é muito importante a população manter o foco no combate ao mosquito Aedes Aegypti. “Mesmo com toda a preocupação com o Coronavírus, a preocupação com a dengue precisa ser constante, não podemos perder o foco. O combate à dengue se faz nas ações do dia a dia”, afirma Camila.

Segundo ela, ações simples como manter caixas d’água tampadas, limpar sempre as calhas, deixar garrafas viradas com a boca para baixo, manter as lixeiras bem tampadas, deixar ralos limpos e com tela, limpar com frequência vasilhas de água de cães e gatos e preencher pratos de vasos de plantas com areia; podem eliminar o mosquito transmissor destas doenças.