Araxá Rodeio Show terá Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Simone Mendes, Luan Pereira e mais cinco atrações

A organização do Araxá Rodeio Show anunciou nesta quinta-feira (21) a grade de atrações de 2024. Neste ano, o anúncio foi feito em um evento híbrido, com a presença de empresários, da mídia e de influencers presencialmente numa festa no rooftop do Araxá Center Shopping e simultaneamente em uma live que atraiu milhares de pessoas.

O ARS 2024 chega com nova identidade visual. Um indicativo das mudanças que serão feitas para a edição de abril do ano que vem. “Teremos uma estrutura muito diferente, com mudanças significativas em alguns espaços. Vamos crescer para atender ainda melhor o público que, como vimos aqui, já ficou entusiasmado com o anúncio das atrações”, conta Luciano Rios, organizador do ARS.

Serão cinco dias de festa, com quatro shows duplos e a presença de artistas como Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Simone Mendes e Luan Pereira.

Programação

Dia 17 – Luan Pereira I Luiz Neto & Gustavo

Dia 18 – Jorge & Mateus I Isca Beats

Dia 19 – Zé Neto e Cristiano I Greg e Gont

Dia 20 – Simone Mendes I Vitor & Versol

Dia 21 – Fred & Fabrício

Atrações

Luan Pereira

A maior contratação da Som Livre nos últimos 10 anos e um dos principais nomes do “agronejo”, Luan Pereira começou a carreira musical aos 17 anos, publicando vídeos na internet. Seu talento e dedicação o levaram ao topo do Spotify com a música “Dentro da Hilux”, que conta com as participações de MC Daniel e Ryan SP.

Só no Youtube, Luan tem 1.64 milhões de inscritos e 292 vídeos. Seus vídeos mais populares incluem “Ela Pirou na Dodge Ram” com 124 milhões de visualizações e “Dentro da Hilux” com 134 milhões de visualizações.

Luiz Neto & Gustavo

Luiz Neto & Gustavo são araxaenses e considerados uma grande promessa do sertanejo. Entre os sucessos, destaque para a música “Código”, que acumulou mais de 57 mil visualizações no Youtube. A música “Banco da Praça”, que faz parte do EP “Um de Cada”, tem mais de 7.5 mil visualizações na mesma plataforma.

Jorge & Mateus

Fechando o ano com mais de 3 bilhões de streams e visualizações em todos os aplicativos de áudio e vídeo, a dupla Jorge & Mateus vem se preparando para os lançamentos de 2024. A última canção disponibilizada, o single “Dói” recebeu a indicação ao Prêmio Multishow. Também este ano, a dupla foi indicada ao Grammy Latino, com o álbum “É simples assim”.

Os principais sucessos de Jorge & Mateus incluem “Sosseguei”, “Amo noite e dia”, “Voa Beija-Flor”, “Calma”, “Aí já era”, “A hora é agora”, “Propaganda” e “Vou voando”.

Isca Beats

O talento de Isca Beats em unir elementos do funk megatron com a força pulsante do Miami Bass é inegável. Com apenas um ano de projeto, o DJ e produtor Isca Beats é um fenômeno. Prova disso é remix oficial para Alok na trilha sonora da novela Travessia, da Rede Globo. Beats também superou a marca de 1 bilhão de visualizações no TikTok.

Entre os sucessos estão “Mega do Goosebumps”, “Tchau”, “Pisadinha da Shakira”, “Bruna (I’m Blue)” e “Better off Love”.

Zé Neto & Cristiano

2023 foi um ano decisivo para Zé Neto & Cristiano. “Escolhas” conquistou a primeira posição com o álbum mais ouvido do Spotify Brasil. O projeto gravado em janeiro deste ano tem 19 músicas que somam mais de 650 milhões de players na mesma plataforma. Atualmente quatro músicas estão presentes no Top 100 da plataforma, “Barulho do foguete”, “Um mês e pouco”, “Pátio do posto” e “Oi balde”, que, sozinha, acumula mais de 212 milhões de players no Spotify.

José Toscano Martins Neto (Zé Neto) e Irineu Táparo Vaccari (Cristiano) nasceram em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e começaram a carreira musical juntos em 2011. A dupla ganhou notoriedade com sucessos como “Te Amo”, “Seu Polícia” e “Eu Ligo Pra Você”.

Greg e Gont

Greg & Gont é um projeto musical formado pelos DJs Vinícius Gregório e Túlio Gontijo, que são amigos de longa data e cresceram juntos em Belo Horizonte. Com menos de três anos de carreira, a dupla já conquistou várias das pistas mais badaladas do Brasil, apresentando shows repletos de mashups próprios e uma mistura energética de vários estilos musicais, com a house music como base.

Greg & Gont já atingiram mais de 10 milhões de pessoas em todas as plataformas digitais. Eles têm vários lançamentos de sucesso, incluindo colaborações com Gabi Luthai em “Tô nem aí” e com Clayton e Romário em “Pingaiada” e “Quando essa mina se soltar”, que contou com a participação de Mc Matheuzinho.

Simone Mendes

Premiada esta semana em mais uma edição do “Melhores do Ano” do “Domingão com Huck”, da TV Globo, na categoria ‘Música do Ano’ com o hit ‘Erro Gostoso’, a cantora baiana Simone Mendes celebra um ano de conquistas. Atualmente, o clipe de ‘Erro Gostoso” conta com mais de 264 milhões de visualizações no YouTube e atingiu mais de 200 milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

Apesar de ter uma carreira de sucesso com sua irmã, Simone Mendes decidiu seguir carreira solo em 2022 e já atingiu marcos impressionantes, como mais de 308 milhões de visualizações em seu canal do YouTube e mais de 1.8 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Além de “Erro Gostoso”, os sucessos de Simone incluem “Dois Fugitivos”, “Daqui pra Sempre” e “Manda um Oi”.

Vitor e Versol

Com uma trajetória ascendente e talento inegável, Vitor & Versol têm conquistado espaço no cenário sertanejo. Seus shows envolventes e letras marcantes, já conhecidas do grande público, têm cativado cada vez mais admiradores, tornando-os uma das duplas mais promissoras do gênero.’

A dupla gravou recentemente o segundo DVD intitulado “Até a última gota”, que marca uma nova fase na carreira. Com oito músicas autorais, representando um diferencial na carreira de Vitor & Versol, o projeto é um sucesso na internet. A música “Até a Última Gota” tem mais de 210 mil visualizações no Youtube, “Cama Alugada” já passou de 180 mil visualizações na mesma plataforma. Sucessos como “Casa de Verdade”, “Cabelão Enrolado”, “Próximo Passo”, “Cachaça pra Dentro”, “Vício dos Meus Vícios” e “Trauma” vão pelo mesmo caminho.

Fred & Fabrício

Reconhecidos por serem a primeira dupla sertaneja a se revezar entre primeira e segunda voz nas mesmas canções, Fred & Fabrício seguem apostando em diferentes harmonias e melodias vocais durante suas músicas, como se fossem uma dupla de quatro vozes. Também compositores, colecionam músicas gravadas por diversos cantores nacionais, como Jorge & Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo & Luciano, João Bosco & Vinícius, Munhoz & Mariano e César Menotti & Fabiano.

No Spotify, eles têm quase 2,2 milhões de ouvintes mensais. Além disso, acumularam mais de 118,5 milhões de visualizações no YouTube. Os principais sucessos incluem “@Tentação”, “Guarda Roupa”, “Flor de Plástico”, “Dia 7”, e “Contra a Maré”

Serviço

Araxá Rodeio Show

Data: 17 a 21 de abril de 2024

Local: Parque de Exposições Agenor Lemos

Ingressos: Lote Promocional – vendas serão iniciadas em breve.