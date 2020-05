Araxá tem 20 casos positivos de coronavírus; secretária comenta sobre surto em restaurante

Mais cinco casos de coronavírus foram confirmados em Araxá nas últimas 24 horas, de acordo com atualização do Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (15). Com isso, a cidade chega a 20 casos positivos, 11 deles registrados entre segunda (11) e sexta (15), um deles foi a óbito.

Sete pessoas se recuperaram, 11 estão em monitoramento e dois foram a óbito.

A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, relatou durante participação no programa “Bom Dia, Prefeito!” que durante esta semana cinco casos positivos ocorreram por um surto em um restaurante (churrascaria) que fica na BR-262, próximo ao trevo de acesso e saída à avenida Ministro Olavo Drummond.

Segundo ela, o estabelecimento possui 52 funcionários, sendo 40 diretos, e todos estão cumprindo isolamento, e, caso mais pessoas apresentem os sintomas da Covid-19, passarão por testes rápidos. O local foi visitado pela Vigilância e, em comum acordo, além das medidas de isolamento dos funcionários, o restaurante foi fechado temporariamente.

Além disso, Diane citou que atualmente 600 pessoas estão sendo monitoradas e reforçou a importância do isolamento para que a situação não se agrave mais.

O boletim registra 130 casos suspeitos investigados, 99 descartados e 20 aguardando resultado.

Síndrome gripal passou de 606 para 621 registros, e síndrome de respiratória aguda está com 64 registros.

Confira o boletim