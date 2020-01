Araxá tem novidades na programação das provas da Super Elite e Copa Sense CIMTB de Maratona

A etapa de Araxá está com as inscrições abertas e quem garantir o bilhete de ida para a prova que abre a competição, garante muita adrenalina, diversão e um mergulho no mundo do mountain bike. Com tantas novidades, é importante ficar por dentro de toda programação do evento. Além do Cross Country Olímpico (XCO) para as categorias da CIMTB Michelin, a Copa Sense CIMTB vai inaugurar um novo formato com maratona em todas as etapas. São mais de 40 categorias para que você possa escolher aquela que mais se encaixa ao seu perfil. O evento acontece entre os dias 5 e 8 de março, no Complexo do Barreiro, em torno do Tauá Grande Hotel. As inscrições estão abertas.

A primeira largada da CIMTB Michelin 2020 é o Cross Country Time Trail (XCT) da Super Elite Feminina e Masculina. Nesta prova, os atletas largam individualmente, a cada um minuto, e dão uma volta em torno do percurso de XCO. O atleta que fizer o menor tempo, é o campeão desta prova e a premiacao será 17h00.

No segundo dia, o Short Track será a grande atração. Os atletas largam às 10h na pista de XCO que é reduzida com menos de 2 km. Os competidores pedalam durante 20 minutos no percurso e após este tempo, concluem outras duas voltas para finalizar a prova. O competidor que cruzar a linha de chegada primeiro, leva a melhor e a premiação será 16h. Neste dia, a partir das 10h, a pista de XCO e XCM estarão abertas oficialmente para treinos, porém o trecho usado para a prova de Short Track estará indisponível.

O terceiro dia de evento começa com uma estreia. A prova da E-bike. A competição que valerá pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI) pela primeira vez no Brasil tem largada às 8h. Logo após, às 10h, a Super Elite (Mas e Fem) alinha para a largada da Maratona. Serão mais de 60 km para completar o percurso. No início da tarde, às 14h, entra em cena a Copa Sense CIMTB de Maratona. O dia finaliza com premirão 17h45 e o Night Run com largada às 19h.

O último dia de competição, domingo, começa com as largadas das categorias CIMTB Michelin que pedalam o XCO. Serão quatro largadas durante toda manhã e no início da tarde. Às 14h a Super Elite Masculina e Feminina larga para definir o campeão da temporada. O evento finaliza com o pódio geral da Super Elite.

Confira a programação completa:

Quinta-feira:

08h00 às 18h00 horas: confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

11h00: Início do Congresso Técnico com atletas (Super Elite Masculina e Feminina) e equipes

14h00: LARGADA XCT – Super Elite Feminina e Masculina

17h00: Premiação – CIMTB Michelin – XCT – Super Elite Feminina e Masculina

Sexta-feira

08h00 às 18h00: último dia para montagem dos estandes

08h00 às 18h00 horas: confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

10h00 às 17h00: treino livre XCO e XCM (trecho usado pelo Short Track (XCC) estará indisponível para treino durante a competição)

13h00: 1a LARGADA – CIMTB Michelin – XCC (SHORT TRACK) – Super Elite Feminina

14h00: 2a LARGADA – CIMTB Michelin – XCC (SHORT TRACK) – Super Elite Masculina

A partir das 15h00 tomada de tempo para definir o alinhamento de largada de todas as categorias da CIMTB Michelin para o XCO (veja as regras no item especifico deste assunto)

16h00: Premiação – CIMTB Michelin – XCC – Super Elite Feminina e Masculina

Sábado:

07h00 às 07h15 entrega das bikes elétricas no bolsão de largada para teste pré-largada.

08h00: 1a LARGADA E-BIKE (E-XC) – Masculina e Feminina

08h30 às 18h00 horas: confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

08h15: Congresso Técnico para todas as categorias (exceto Super Elite)

10h00: 2a LARGADA Maratona – Super Elite Masculina e Feminina

10h15 às 17h00 horas: treino livre XCO exceto na pista utilizada pela maratona (largada/chegada)

14h00: 3a LARGADA – Copa CIMTB Sense Maratona (GRAVEL/CX, ULTRA, Expert, Cadete, Master, Segurança Pública, Veterano, Peso Pesado e PNE)

14h05: 4a LARGADA – Copa CIMTB Sense Maratona (DUPLAS e Feminina Open)

14h10: 5a LARGADA – Copa CIMTB Sense Maratona(categoria TURISMO – cerca de 20 km)

15h00: Premiação 1a e 2a LARGADAS – CIMTB Michelin – XCM Super Elite

18h00: Premiação 3a, 4a e 5a LARGADAS

19h00: 6a LARGADA NIGHT RUN e em seguida premiação

Domingo: