Araxá vacina pessoas a partir de 29 anos nesta quarta

A Secretaria Municipal de Saúde realiza a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas a partir de 29 anos nesta quarta-feira (18), no Sesc, das 8h às 16h. A imunização abrange ainda trabalhadores da indústria e construção civil com a mesma faixa etária.

A imunização da 1ª dose para demais grupos contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) acontece na Unisa de terça (17) a sexta (20), das 8h às 16h.

Araxá recebe cerca de 2.200 doses para aplicação a partir desta quarta (18) e a cidade aguarda o envio de mais remessas pelo Estado para continuar avançando no cronograma de imunização.

2ª dose Pfizer

Entre quarta (18) e sexta-feira (20), a aplicação da 2ª dose da Pfizer é realizada exclusivamente na Unisa, das 8h às 16h, de acordo com o Cartão de Vacina ou doses em atraso.

2ª dose CoronaVac e AstraZeneca

A aplicação da 2ª dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca ocorre durante a semana, conforme Cartão de Vacina ou doses em atraso, na Unisa, Unioeste e ESF do Pão de Açúcar, das 8h às 16h.

CRONOGRAMA

Vacinação por idade – SESC

– 29+ (29 a 59 anos)

Dia e horário: 18 de agosto (quarta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC

– 29+ (29 a 59 anos)

Dia e horário: 18 de agosto (quarta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver); cópia (xerox) da Carteira de Trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.

2ª dose Pfizer: Conforme Cartão de Vacina ou doses em atraso – UNISA

Dias e horários: 18 a 20 de agosto (quarta a sexta)

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina.

2ª dose CoronaVac e AstraZeneca: Conforme Cartão de Vacina ou doses em atraso – UNISA, UNIOESTE e ESF PÃO DE AÇÚCAR

Dias e horários: 18 a 20 de agosto (quarta a sexta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina.

1ª dose Grupos Contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) – UNISA

Dias e horários: 18 a 20 de agosto (quarta a sexta) – 8h às 16h

– Grupos Contemplados: Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico – Cemei, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), forças de segurança e salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), forças armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), trabalhadores de limpeza urbana, caminhoneiros e trabalhadores do transporte.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão de SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dias e horários: 18 a 20 de agosto (quarta a sexta) – 8h às 16h

– Puérperas (com até 45 dias) e Lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

– Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.