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Atenção: inscrições do Projeto Mãos que Cuidam entram na reta final

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Atenção: inscrições do Projeto Mãos que Cuidam entram na reta final

Interessados em participar da II Edição do Projeto Mãos que Cuidam devem ficar atentos ao calendário. As inscrições se encerram em 24 de fevereiro e representam uma oportunidade de atuar no cuidado domiciliar da pessoa idosa no município.

Desenvolvido pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, o projeto reafirma o compromisso do município com a proteção e a valorização da pessoa idosa, promovendo o cuidado humanizado e fortalecendo os vínculos familiares.

O Projeto Mãos que Cuidam tem como objetivo prevenir a institucionalização de pessoas idosas dependentes e semidependentes, oferecendo acompanhamento qualificado no próprio lar. A iniciativa contribui para a preservação da convivência familiar e para a promoção da autonomia das pessoas atendidas.

Os Cuidadores Aprendizes selecionados passam por capacitação e acompanhamento técnico, atuando de segunda a sexta-feira, em período integral, nas residências das pessoas assistidas. Durante a participação, recebem uma bolsa social de caráter formativo, vinculada às atividades desenvolvidas ao longo do projeto.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no link:
https://forms.gle/rRMGHZrmQMMJKwhA6

As informações sobre as etapas do processo seletivo serão encaminhadas aos candidatos pelo WhatsApp informado no ato da inscrição.

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