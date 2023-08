Atletas paralímpicos de Araxá conquistam 33 medalhas em torneio realizado em Belo Horizonte

Dezoito atletas paralímpicos representaram Araxá no torneio Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo e Natação, em Belo Horizonte. A equipe Apae Araxá/Mergulho Sport Center, composta por esportistas com deficiência, conquistou 33 medalhas, sendo 15 ouros, 12 pratas e 6 bronzes.

A competição idealizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) tem como objetivo desenvolver e coroar a prática esportiva nos municípios e Estados, contribuir para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite e jovens promessas do paradesporto em todo o Brasil.

O grupo araxaense contou com apoio das Secretarias Municipais de Governo e de Esportes, que disponibilizaram o transporte e o educador físico credenciado Weverton Douglas de Melo para acompanhá-los. Além do profissional cedido pelo Município, também viajaram com a equipe o coordenador técnico de modalidade paralímpica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Amair Araújo, os treinadores de natação da Mergulho Sport Center, Diego Rafael Mota e Matheus Igor, e a fisioterapeuta Juliana Caetano.

O coordenador técnico da modalidade paralímpica, Amair Araújo destaca a importância do apoio do Poder Público na modalidade. “Apoiar o esporte paralímpico impacta de forma positiva na vida de pessoas com deficiência, além dos benefícios físicos e oportunidade de socialização. É de suma importância o apoio do Poder Público Municipal, pois sem este apoio não seria possível nossa participação. Esta parceria de sucesso vem dando muito certo, uma vez que nossa cidade é destaque no paradesporto nacional”, reforça.

Resultados individuais

Atletismo

• Alex Roses Santos de Almeida (Classe T20)

2° lugar salto em distância.

• Ângela Maria Ferreira (Classe F12)

2° lugar lançamento de dardo;

3° lugar lançamento de disco.

• Everton da Silva Dias (Classe F20)

1° lugar arremesso de peso.

• Fábio Júlio Alves (Classe T20)

1° lugar 400 metros.

• Fabricio Alves da Silva (Classe T20)

1° lugar 1500 metros;

2° lugar 400 metros.

• João Guilherme Neri Alves (Classe T37)

2° lugar 100 metros;

3° lugar 200 metros.

• Jonathan Roberto Carneiro da Conceição (Classe F13)

1° lugar lançamento de dardo;

1° lugar lançamento de disco.

• Kassia Aparecida Pires de Souza (Classe F56)

2° lugar lançamento de dardo;

2° lugar lançamento de disco.

• Matheus Henrique do Nascimento Oliveira (Classe 52)

2° lugar arremesso de peso;

3° lugar lançamento de disco.

• Maylon Rogério Freire Santos (Classe F38)

1° lugar lançamento de dardo;

2° lugar arremesso de peso.

• Rhennan Wallace Morais (Classe F46)

1° lugar lançamento de dardo;

2° lugar arremesso de peso.

• Rosymary Borges Vaz (Classe F11)

2° lugar lançamento de dardo;

2° lugar lançamento de disco.

• Washington Luiz de Paula (Classe F20)

3° lugar arremesso de peso.

• Wesley Castro dos Santos (Classe T20)

1° lugar salto em distância;

1° lugar salto triplo.

Natação 7 medalhas: 6 medalhas de ouro – 1 medalha de prata.

• Ludimila Thamara Borges da Silva (Classe S2)

1° lugar 50 metros livre;

1° lugar 100 metros livre;

2° lugar 50 metros costa.

• Thiago Antônio Mota (classe S4 – SB4)

1° lugar 50 metros livre;

1° lugar 50 metros costa;

1° lugar 100 metros peito;

1° lugar 200 metros livre.

Atividades paralímpicas

A Prefeitura de Araxá disponibiliza uma estrutura de treinamentos para atletas com deficiência, nas modalidades de natação e atletismo, com iniciação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. O projeto não visa apenas alto rendimento, mas também a parte de reabilitação e social. Existem vagas disponíveis para quem se interessar em participar.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, localizada na avenida Antônio Afonso Vale, s/n, bairro Urciano Lemos (Praça da Juventude), e na sede da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, localizada no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), avenida Imbiara, nº 620, Centro.

Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (34) 3669-8055, 3664-7836 e 3691-2031.